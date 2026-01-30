Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

El clima en Cancún para este viernes 30 de enero informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

