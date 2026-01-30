Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

El clima en Cancún para este viernes 30 de enero informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tonalá