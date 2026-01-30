Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 30 de enero determina que estará con nubes con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Según se informó, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 8

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 8

Lunes 2 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

