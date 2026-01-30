Viernes, 30 de Enero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este viernes 30 de enero determina que estará con nubes con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Según se informó, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 8

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 8

Lunes 2 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

