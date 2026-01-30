Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 30 de enero determina que estará con nubes con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Según se informó, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 8Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 8Lunes 2 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Martes 3 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13Viernes 6 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga