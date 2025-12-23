Tribunal revoca criterio de oportunidad a Raúl Rocha

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito revocó por mayoría de votos la suspensión provisional concedida por un Juez de Distrito al empresario y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú. La decisión se tomó durante una sesión del Tribunal Colegiado de Circuito (TCC), en la que el magistrado Carlos Alberto Flores argumentó que, conforme a la resolución del Pleno Regional del Centro Norte sobre contradicciones de criterios, los testigos deben comparecer para rendir su declaración dentro de la carpeta de investigación, tratándose de una técnica de investigación.

El caso de Rocha Cantú se encuentra vinculado a una investigación en curso de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, instancia que busca recabar información relevante para esclarecer posibles responsabilidades penales.

Según el expediente, Rocha Cantú fue citado en diversas ocasiones para rendir su declaración. La primera convocatoria se realizó el 8 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas, en la que se esperaba que el empresario compareciera ante personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para proporcionar información que abonara a la investigación.

Posteriormente, el 12 de diciembre de este año, Rocha Cantú fue nuevamente requerido a las 11:00 horas, con la finalidad de que los elementos de la SSPC obtuvieran datos adicionales relacionados con el caso. Ese mismo día, atendiendo a la solicitud de la defensa de la imputada Mari Carmen R.R., quien permanece en el Centro Femenil de Morelos y se desempeñó como servidora pública en la FEMDO, se giró un citatorio al empresario a las 13:00 horas para comparecer ante la Fiscalía Especial, con el objetivo de que la defensa pudiera recabar su entrevista, según consta en el oficio FEITATA-B-EILII-C1-423/2025.