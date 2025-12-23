INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos

Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron separados de su cargo e iniciada una investigación en su contra tras ser captados solicitando dinero a mexicanos que regresan al país durante la temporada vacacional, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria señaló que conoció el caso luego de recibir un video en el que se observan las acciones del personal del INM. “Estas personas fueron separadas de su cargo y se inició un proceso de investigación. Es importante que se conozca este caso, es un video que están tomando en el momento que un integrante del Instituto Nacional de Migración está solicitándoles dinero, y de inmediato se tomaron cartas en el asunto”, explicó Sheinbaum.

El video que dio origen a la investigación fue recibido el jueves pasado, lo que motivó que la presidenta solicitara a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al titular del INM, Sergio Salomón, que revisaran de manera inmediata la situación.

Con la separación del cargo de los involucrados, se da inicio al proceso administrativo correspondiente, mientras se esclarecen los hechos y se determina si existen responsabilidades adicionales dentro de la institución.

En un mensaje relacionado con la transparencia y la rendición de cuentas, Sheinbaum adelantó que el próximo año se presentará un esquema para atender denuncias de corrupción o irregularidades cometidas por personal de cualquier dependencia del Gobierno de México. “Vamos a generar un esquema así para todos los casos en donde haya reportes de algún acto de corrupción, en cualquiera de las instituciones, lo vamos a presentar el próximo año”, indicó.

La medida forma parte de los esfuerzos del Gobierno federal por garantizar la legalidad y prevenir prácticas indebidas dentro de las instituciones, especialmente en áreas sensibles como la atención a los ciudadanos que regresan al país.

Con estas acciones, la administración federal busca dar respuesta inmediata a casos de corrupción detectados, además de establecer mecanismos claros para que los ciudadanos puedan reportar irregularidades sin poner en riesgo su integridad. La investigación sobre los elementos del INM continuará hasta esclarecer completamente los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.

PARA SABER

Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) rescataron a 17 migrantes privados de su libertad en un domicilio de la colonia Obrera, tras recibir una llamada anónima al 911.

Al arribar, los policías detuvieron a cuatro personas en flagrancia y aseguraron dos vehículos, uno vinculado con un homicidio reciente. En el inmueble se encontraron 17 víctimas, que denunciaron vigilancia constante, falta de alimentos y restricción de movilidad, señalando a los detenidos como responsables. Durante la intervención se localizaron 31 envoltorios con presunta marihuana.

Se detuvo a seis sujetos, quienes junto con los vehículos y la droga quedaron a disposición del Ministerio Público. De los rescatados, 11 son mexicanos y seis extranjeros, puestos bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración.