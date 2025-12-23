Volaris y Viva Aerobus conversan sus objetivos con Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la posible fusión entre Volaris y Viva Aerobus representa una “alianza especial” y una inversión relevante para ampliar la capacidad del sector aéreo mexicano, tanto en el mercado nacional como en rutas hacia Estados Unidos y Europa.

Durante su conferencia de prensa en Ciudad de México, la mandataria destacó que ambas aerolíneas se reunieron con ella y señaló que la futura creación de este grupo conjunto permitirá aumentar la inversión, fortalecer las empresas nacionales y favorecer el crecimiento de la industria aeronáutica. También mencionó que la operación contribuirá a incrementar el turismo y a generar mayor competencia con otras compañías, nacionales y extranjeras.

No obstante, Sheinbaum aclaró que la fusión aún no ha sido aprobada, ya que debe pronunciarse la Comisión Nacional de Antimonopolio para garantizar que la operación se realice dentro del marco legal. La presidenta reiteró que, de concretarse, ambas marcas continuarán operando de manera independiente.

La operación fue anunciada el pasado viernes por los directivos de Volaris y Viva Aerobus, y se espera que cierre tras los trámites regulatorios y la aprobación de los accionistas, en un plazo aproximado de 12 meses.

Sheinbaum recordó que ambas aerolíneas se vieron afectadas en octubre por la revocación de trece rutas hacia Estados Unidos por parte del Departamento de Transporte estadounidense, acusando a México de obstaculizar la competencia al reasignar franjas horarias en aeropuertos nacionales a compañías locales.