Frente frío 21 se avecina a México con heladas y lluvia este día

El frente frío número 20 aún afecta al territorio nacional, pero el 21 se aproxima al país y se prevé que el sábado prevalezcan las bajas temperaturas en el norte, centro, oriente y sureste del país; informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México,

En breve, el frente frío núm. 20 se extenderá sobre el noreste de la República Mexicana, ocasionando fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Viene el frente frío número 21

Se prevé que, durante la mañana del viernes, el frente núm. 20 adquiera características de cálido y se desplace hacia Texas , EU, dejando de afectar al país.

En el periodo de pronóstico, canales de baja presión aunados al persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Durante el sábado, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste de México, mientras que el domingo se desplazará sobre el golfo de México , en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, incrementarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país, incluida dicha península, pronosticándose durante el domingo, lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

No te pierdas: Esta es la crítica de Elena Poniatowska a López Obrador

Así mismo, durante el domingo, la masa de aire polar asociada al frente cubrirá el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, ocasionando descenso de las temperaturas en dichas regiones ; además de evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Veracruz (sur), Tabasco y la península de Yucatán.

Temperaturas bajas el sábado 13 de diciembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

