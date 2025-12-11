Jueves, 11 de Diciembre 2025

Prohíben venta de pirotecnia durante fiestas decembrinas en Baja California Sur

Para salvaguardar la seguridad de las personas y mascotas sensibles, se lleva acabo el operativo 

El mal uso de la pirotécnica puede provocar accidentes y lastimar, no sólo a las personas que se encuentren cerca, también a quien la manipula. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Las autoridades municipales de Los Cabos, Baja California Sur anunciaron la prohibición de venta de pirotecnia a lo largo de las festividades decembrinas, por lo que iniciaron un operativo que costará de confiscar el producto clandestino.

Christian Agúndez Gómez, el alcalde del municipio, confirmó que esta medida fue acordada en la Mesa Interinstitucional de Seguridad, con el motivo de proteger a sectores vulnerables como las personas con autismo, adultos mayores, y animales de compañía.

"Esta medida aprobada es por aquellos que cada año padecen en silencio frente a las detonaciones", fueron las declaraciones del alcalde, además de confirmar que ya iniciaron las inspecciones a los puntos de venta clandestinos.

Los operativos han comenzado a partir del miércoles en San José del Cabo y Cabo San Lucas con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Protección Civil, así como autoridades de Inspección Fiscal Municipal, y continuarán durante este fin de semana.

A su vez, el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, añadió que durante la jornada de inspección se detectaron dos puntos de venta ilegales y se actuó conforme al protocolo.

"Ya hemos informado que la administración no otorgará un solo permiso para la venta de pirotecnia. Habrá cero tolerancia para la venta y distribución de pirotecnia durante este diciembre. Las sanciones van de 80 a 100 UMAS a quien incumpla", declaró.

Asimismo, pidió a la población reportar cualquier venta clandestina al número de emergencias 911 y exhortó a madres y padres de familia a evitar que niñas y niños utilicen estos artefactos explosivos.

Otra medida que implementarán será reforzar los puestos de control de alcoholímetro en todo el municipio, con la finalidad de reducir accidentes viales durante estas celebraciones.

"El objetivo es garantizar unas fiestas tranquilas, seguras y con saldo positivo para todas las familias de Los Cabos", concluyó el funcionario.

Otros municipios que también prohíben la pirotecnia en Baja California Sur

Los cabos no es el único municipio que prohibirá la venta y uso de pirotecnia, también en La Paz y Mulegé —en este ya es el cuarto año consecutivo que la restringen— para proteger a niños, mascotas y evitar incendios.

