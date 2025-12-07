Frente frío 19 traerá lluvias y bajas temperaturas a estos estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 19 ingresará este domingo al norte del país y, en interacción con una vaguada y canales de baja presión, provocará lluvias fuertes, descenso de temperatura y evento de “Norte” en entidades del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste de México. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en la Huasteca, el oriente del país, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán.Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, la masa de aire polar asociada al frente generará vientos fuertes, oleaje elevado en Tamaulipas y Veracruz, y ambiente frío en regiones del norte y noreste. En el resto del país, la entrada de humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe mantendrá chubascos en el centro y sur, mientras que estados del occidente registrarán lluvias aisladas.El lunes, el frente frío recorrerá el litoral del Golfo de México, ocasionando lluvias muy fuertes a intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como un evento de “Norte” intenso, con rachas de hasta 100 km/h en Veracruz y el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El ambiente frío persistirá en el norte, noreste y centro del país, con heladas en zonas serranas.Para el martes, el sistema frontal se extenderá sobre la península de Yucatán, donde continuará generando lluvias fuertes y muy fuertes, mientras que en Chiapas y Tabasco se prevén precipitaciones intensas. Aunque la masa de aire polar comenzará a modificar sus características térmicas, el viento del norte seguirá afectando el sur del Golfo y el Tehuantepec.El miércoles y jueves, el frente permanecerá estacionario sobre la península de Yucatán antes de desplazarse hacia el Caribe, dejando de influir en México. No obstante, canales de baja presión y la humedad de ambos océanos seguirán provocando lluvias en el occidente, centro y sur del país. El SMN advirtió que las lluvias podrían ocasionar deslaves, inundaciones y crecidas de ríos, mientras que los vientos fuertes representan riesgo de caída de árboles y estructuras ligeras.SV