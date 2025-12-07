Frente frío 19 traerá lluvias y bajas temperaturas a estos estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 19 ingresará este domingo al norte del país y, en interacción con una vaguada y canales de baja presión, provocará lluvias fuertes, descenso de temperatura y evento de “Norte” en entidades del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste de México. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en la Huasteca, el oriente del país, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán.

Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, la masa de aire polar asociada al frente generará vientos fuertes, oleaje elevado en Tamaulipas y Veracruz, y ambiente frío en regiones del norte y noreste. En el resto del país, la entrada de humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe mantendrá chubascos en el centro y sur, mientras que estados del occidente registrarán lluvias aisladas.

El lunes, el frente frío recorrerá el litoral del Golfo de México, ocasionando lluvias muy fuertes a intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como un evento de “Norte” intenso, con rachas de hasta 100 km/h en Veracruz y el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El ambiente frío persistirá en el norte, noreste y centro del país, con heladas en zonas serranas.

Para el martes, el sistema frontal se extenderá sobre la península de Yucatán, donde continuará generando lluvias fuertes y muy fuertes, mientras que en Chiapas y Tabasco se prevén precipitaciones intensas. Aunque la masa de aire polar comenzará a modificar sus características térmicas, el viento del norte seguirá afectando el sur del Golfo y el Tehuantepec.

El miércoles y jueves, el frente permanecerá estacionario sobre la península de Yucatán antes de desplazarse hacia el Caribe, dejando de influir en México. No obstante, canales de baja presión y la humedad de ambos océanos seguirán provocando lluvias en el occidente, centro y sur del país. El SMN advirtió que las lluvias podrían ocasionar deslaves, inundaciones y crecidas de ríos, mientras que los vientos fuertes representan riesgo de caída de árboles y estructuras ligeras.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Sonora, Jalisco, Campeche.

: Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Sonora, Jalisco, Campeche. De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas

De –10 a –5 °C (con heladas): Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

(con heladas): Zonas serranas de Chihuahua y Durango. De –5 a 0 °C (con heladas): Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala, Puebla.

(con heladas): Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala, Puebla. De 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Aguascalientes, Sonora, Baja California, Nuevo León.

SV