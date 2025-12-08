El número de víctimas por la explosión de un vehículo en Coahuayana en el estado de Michoacán subió a seis, informaron autoridades locales.

Precisaron que uno de los heridos que estaba hospitalizado en Morelia y que se reportaba como grave, falleció en el transcurso de este domingo.

Así, el saldo hasta el momento por la explosión es de seis personas muertas, cuatro de ellas policías comunitarios de Coahuayana, y seis heridos.

Antes, la fiscalía local informó que al menos tres de los fallecidos eran policías comunitarios.

¿Qué fue lo que pasó?

Este pasado sábado 6 de diciembre, ocurrió la explosión de un auto bomba frente a la alcaldía de Coahuayana, Michoacán, y afuera de la base de la Policía Comunitaria local. Los elementos de esta corporación acusaron que se trató un atentado perpetrado por el Cártel Nueva Generación (CNG).

"En el sitio se localizó una camioneta siniestrada por la explosión, así como los restos de dos personas. También se reportó que, derivado de este hecho, ocho personas —integrantes de la Policía Comunitaria— resultaron lesionadas, por lo que fueron canalizadas a un nosocomio, donde más tarde se confirmó el fallecimiento de tres de ellas mientras recibían atención médica", informó la Fiscalía General de Michoacán.

Por su parte, la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) indicó en un comunicado oficial que abrió una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo (...) Lo anterior derivado de la utilización de explosivos para atentar contra elementos de la policía del municipio de Coahuayana, hechos suscitados en la colonia Centro de dicho municipio”.

El pasado 9 de noviembre, el gobierno federal presentó los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral con más de 100 acciones, luego del asesinato de alcalde de Uruapan, Carlos Manzo en una plaza pública.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV