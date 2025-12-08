Accidente en autopista México-Puebla deja 33 heridos y un muerto

Por la mañana del 7 de diciembre se registró un accidente en la autopista México-Puebla, en el que estuvo involucrado un camión de pasajeros y un tráiler.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil del Estado de México, el percance se presentó a la altura del poblado de Río Frío, en Ixtapaluca, en la zona donde hay una pendiente hacia la caseta de cobro de San Marcos Huixtoco.

El conductor de una unidad de transporte donde viajaban excursionistas aparentemente perdió el control y se impactó en la parte trasera de un tractocamión. El siniestro provocó la muerte de una persona, y dejó a 33 heridos.

Al lugar arribaron unidades de los servicios de emergencia, quienes contabilizaron 8 heridos en estado grave y 25 con golpes contusos. Varios de los lesionados fueron llevados a la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Hospital Militar de Temamatla y al Hospital Leona Vicario de Ixtapaluca.

Más tarde, en la misma autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 38+500, también en el municipio de Ixtapaluca, una pipa de la empresa Vela Gas, ubicada en el estado de Puebla, se volcó sin que se reportaran lesionados.

