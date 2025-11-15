Frente frío 14 PEGA a México y vienen dos más

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó la mañana de este sábado 15 de noviembre sobre el frente frío número 14 y las afectaciones en el país por dicho fenómeno natural:

Este día, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío núm. 14 al noroeste del país, se asociará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro), lluvias fuertes en Sonora (noroeste) y chubascos en Baja California Sur. Se pronostica un descenso de las temperaturas y rachas de viento de 60 a 70 km/h en el noroeste del México. Asimismo, existirán condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve durante la tarde y noche de este día en las sierras del norte de Baja California.

Pronóstico para el domingo 16 de noviembre

Para este día, se pronostica que el frente frío núm. 14 se extenderá en los estados del norte del país, mantendrá interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionando chubascos en zonas de Baja California y Sonora, así como lluvias aisladas en Baja California Sur. También, se pronostican fuertes rachas de viento de 60 a 70 km/h con posibles tolvaneras en Sonora y Chihuahua y rachas de viento de hasta 50 km/h en Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. Además, persistirá el ambiente de gélido a muy frío en estados del noroeste de la República Mexicana. Se espera que el frente frío se desplace hacia el sur de Estados Unidos, y deje de afectar al territorio mexicano.

Pronóstico para el domingo 17 de noviembre

Se espera que, para este día, ase aproxime un nuevo frente frío al noroeste de México, se asociará con una una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, con posible caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California. Asimismo, se prevén rachas de viento de 30 a 50 km/h el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora. Continuará el ambiente gélido a muy frío en estados del noroeste de México.

Alerta Protección Civil Sonora por ingreso de Frente Frío 14

Durante la tarde hoy y la madrugada del domingo continúa el pronóstico de la aproximación e ingreso del frente frío No. 14 al noroeste del país con probable nevada en la zona montañosa.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que dicho sistema recorrerá el territorio sonorense durante el sábado y domingo. Además, muestra un debilitamiento conforme a la cantidad de precipitación esperada.

Se anticipa que las precipitaciones solo se logren dar de manera ligera a moderada para el sector noroeste y norte del estado.

También mantiene una ligera posibilidad de caída de aguanieve sobre los puntos más altos de la sierra.

Aun así, se espera que la masa de aire frío genere un marcado descenso en las temperaturas con amaneceres de muy fríos a fríos sobre municipios de la región montañosa y parte del norte.

Asimismo, el ingreso de dicho sistema ocasionará tiempo ventoso durante este fin de semana en todo el estado de Sonora.

Finalmente, se mantiene en vigilancia dos nuevos frentes fríos los cuáles ingresarán sobre el estado durante los días 17 y 19 de noviembre, mismos que reforzarán las condiciones anteriores.

Protección Civil recomendó extremar precauciones ante el cambio brusco de temperaturas y mantenerse bien abrigado.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y SUN

