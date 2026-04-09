"Calladito me veo más bonito", afirmó el senador Félix Salgado Macedonio al referirse a sus aspiraciones rumbo a las elecciones para renovar la gubernatura de Guerrero en 2027.

A través de una transmisión en vivo en Facebook el legislador, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, aseguró que pase lo que pase seguirá siendo militante de Morena y no se irá a otro partido en busca de la candidatura.

¿Qué dio Félix Salgado Macedonio sobre una posible traición a Morena para el 2027?

"Por aquello del '27, por aquello de las elecciones, por lo que viene, entonces, es menester, decía mi abuela, dejar en claro que mi postura es estar en Morena, ser de Morena y permanecer en Morena. (…) Ratifico mi lealtad a Morena, mi agradecimiento a Morena, porque gracias a Morena y al pueblo de Guerrero yo soy senador de la República. Yo tengo trabajo gracias a ustedes, al pueblo. Entonces, yo jamás seré ingrato, yo no soy de esos que brincan de un lado a otro, como los chapulines. Me muero en la raya, yo soy de Morena y aquí estoy en Morena", sostuvo.

El expresidente municipal de Acapulco fustigó a quienes festejan que Morena le vaya a negar la candidatura al gobierno de Guerrero por el tema del "nepotismo electoral" y ya lo vean en otro partido político, lo que dijo, nunca va a ocurrir.

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"Aquellos que se alegran de que, 'ay sí, Félix es un gran líder, Félix va arriba en las encuestas, Morena no lo va a postular y ojalá se vaya a otro partido'. Gente de nosotros, de adentro, ha declarado públicamente, pero yo no digo nada, porque calladito me veo más bonito", detalló.

"O sea que se alegrarían que yo me fuera a otro partido, o se alegrarían que yo le diera por otro lado. No se alegren tanto, aquí me van a seguir teniendo y aquí voy a seguir dando lata. Yo como los árboles, ya enraicé, yo tengo raíces, y podrán cortar nuestras ramas, podrán cortar nuestras flores, podrán cortar nuestro tronco, pero nuestras raíces, nunca, jamás", advirtió.

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"Soy de Morena, estoy en Morena, y me quedo en Morena, y ahora me aguantan, soy de Morena", insistió.

"Que venga lo que tenga que venir, es todo lo que digo, que venga lo que tenga que venir, y yo estoy para apoyar, estoy para servir, y aparte hago un llamado a la unidad. Morenistas, unidos todos, y no caigamos en la diatriba, no caigamos en la difamación, no caigamos en los chismes y en las mentiras, vamos a estar firmes", concluyó Félix Salgado Macedonio.

JM

