Activan alerta amarilla por lluvias fuertes en todas las alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en varias alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes, rachas de viento y posible caída de granizo durante la tarde de este 9 de abril de 2026, condiciones que podrían generar afectaciones en la movilidad y riesgos para la población.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana, las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y estructuras ligeras como lonas. Los distritos con mayor probabilidad de afectaciones son Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Además, las autoridades señalaron que las rachas de viento podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 59 kilómetros por hora durante el periodo comprendido entre las 16:30 y las 21:00 horas, lo que incrementa el riesgo de caída de objetos colocados en azoteas, anuncios espectaculares o infraestructura urbana.

El origen de las lluvias en la CDMX y ¿Qué es una alerta amarilla por lluvias?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones y la posible caída de granizo en el Valle de México son provocadas por canales de baja presión en la Mesa Central, combinados con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México.

La Alerta Amarilla forma parte del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Este nivel se activa específicamente cuando los modelos meteorológicos prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros y vientos de 50 a 59 kilómetros por hora. Su objetivo principal es advertir a la población con horas de anticipación para que tomen medidas preventivas básicas, como el resguardo de objetos exteriores y la limpieza de coladeras, evitando así que un fenómeno meteorológico moderado escale a una emergencia urbana

Recomendaciones ante lluvias y fuertes vientos

Protección Civil recomendó a la ciudadanía retirar basura de coladeras dentro y fuera de sus viviendas para evitar obstrucciones que provoquen inundaciones, así como cerrar puertas y ventanas para reducir el ingreso de agua o granizo.

También se aconseja evitar cruzar calles con corrientes de agua, resguardarse durante tormentas eléctricas y utilizar paraguas o impermeable en caso de salir de casa. Ante los fuertes vientos, se recomienda retirar objetos que puedan desprenderse, no subir a azoteas, andamios o cornisas, y mantenerse alejados de postes eléctricos o de telecomunicaciones.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar durante el transcurso del día, especialmente en temporada de lluvias, cuando la intensidad de los fenómenos puede aumentar en cortos periodos de tiempo.

TG