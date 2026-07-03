Fiscalía de Veracruz confirma el asesinato de la periodista Roxana Guzmán; hay ocho detenidos

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, luego de que peritajes científicos identificaran oficialmente los restos localizados durante las investigaciones por su desaparición, ocurrida hace un mes tras ser privada de la libertad en su domicilio, ubicado en el municipio de Nanchital.

Como parte de las indagatorias, la dependencia informó la ejecución de ocho órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del homicidio doloso calificado de la comunicadora. Entre los detenidos se encuentran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes al momento de los hechos presuntamente brindaron apoyo logístico, recursos y alimentos a un grupo delictivo relacionado con el caso.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones ministeriales, de inteligencia y de gabinete permitieron esclarecer los hechos e identificar a los probables responsables. Asimismo, los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación de los restos humanos localizados, confirmando científicamente que corresponden a Roxana Guzmán.

Entre las personas detenidas se encuentran Javier Iván "N", alias "Delta 1"; José del Carmen "N", alias "Delta 7"; Luis Arturo "N", alias "Delta 11" o "El Pelón", y Karen Monserrat "N", alias "La Hiena", quienes son señalados por su presunta participación en la privación de la libertad y el posterior homicidio de la periodista.

Además, fueron aprehendidos Julio César "N", Luis Enrique "N", Juan Carlos "N" e Ismael "N", quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y, según la investigación ministerial, habrían colaborado con la organización delictiva proporcionando apoyo operativo.

Los ocho detenidos fueron puestos a disposición oficial

La Fiscalía precisó que las ocho personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, la cual determinará su situación jurídica durante la audiencia inicial, conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

Cabe recordar que el pasado 2 de junio, hombres armados y encapuchados entraron a la fuerza a la casa de la periodista Roxana Guzmán en el municipio de Nanchital: ella alcanzó a grabar cuando los hombres entraban a su domicilio antes de que uno de ellos tomara su teléfono y cortara la grabación, dicho video se viralizó en redes sociales y es prueba de su privación de la libertad previo a su muerte.

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NA