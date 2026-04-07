La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora declaró desde sus redes sociales oficiales que se busca activamente a Jesús Maximiano "N", médico que habría suministrado sueros vitaminados que cobraron la vida de seis personas y mantiene en observación a otras dos .

La Fiscalía de Sonora desplegó un operativo con cateos simultáneos y la emisión de alertas a nivel nacional e internacional para localizar y detener al médico.

Fiscalía de Sonora hace el anuncio a través de sus redes sociales. X / @fgjesonora

Lee también: Emiten recomendaciones para prevenir afectaciones por el calor

Los supuestos hechos delictivos por los que la justicia busca a Jesús Maximiano "N"

De acuerdo con la autoridad, Jesús Maximiliano "N" es presuntamente responsable de la aplicación de sueros vitaminados que habrían provocado la muerte de seis personas en Hermosillo.

Habría dejado, además, a cuatro personas afectadas en su salud; dos de ellas permanecen hospitalizadas, mientras que otras dos ya fueron dadas de alta tras presentar mejoría.

Como parte de las acciones ministeriales, durante la madrugada de este martes se ejecutaron tres cateos de manera simultánea en distintos domicilios de la capital sonorense .

Estas diligencias derivan de datos de prueba recabados en la investigación en curso y tienen como objetivo ubicar al probable responsable, quien cuenta con una orden de aprehensión emitida por un juez penal.

Este caso ha generado preocupación en la comunidad médica y entre la población , al poner en el centro del debate los riesgos asociados a tratamientos no regulados como los llamados sueros vitaminados.

¿Quién es Jesús Maximiliano "N"?

Se trata de un médico cirujano estético de 65 años, dedicado a la medicina homeopática ; es el responsable de la clínica ubicada en la colonia Jesús García de Hermosillo, donde se suministraron sueros.

Te recomendamos: ANTAC reporta desaparición de manifestantes en Tlaxcala tras represión

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF