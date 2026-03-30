Hace unos minutos, el Sistema Estatal de Protección Civil de Colima emitió una alerta por presencia de especies de animales silvestres que ponen en riesgo la salud de los bañistas en dos municipios del estado. El anuncio se da en Semana Santa, en una de las temporadas vacacionales más importantes para las playas de la República Mexicana.

La fragata portuguesa, también conocida como carabela portuguesa o agua mala, luce como una medusa de color azul cerúleo con algunos vivos en azul cielo. Su forma tiene una especie de flotador que puede llegar a medir hasta 20 centímetros y sus tentáculos podrán llegar a medir hasta 20 metros de largo. En ellos, por cada centímetro cuadrado hay más de un millón de elementos urticantes, por lo que es importante tener la precaución de no tocar a este animal aunque esté muerto sobre la arena. Este organismo marino puede provocar picaduras dolorosas, irritación en la piel y malestar general, por lo que se recomienda:

No tocarla, aun cuando se encuentre fuera del agua

Evitar acercarse o manipularla

Mantener especial vigilancia en niñas y niños

Reportarla de inmediato a guardavidas y a personal de Protección Civil en la zona

Hasta el momento, el animal ha sido detectado en playas de Cuyutlán, en el municipio de Armería, así como en Olas Altas, en Manzanillo. La Unidad Estatal de Protección Civil Colima exhorta a la población a atender las indicaciones y mantener medidas de prevención para evitar riesgos durante su estancia en playas durante estas vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua.

Los números de emergencia a tener en consideración son los siguientes:

Protección Civil Manzanillo 314 336 7300

Protección Civil Colima 312 313 2817

Número global de emergencias 911

¿Qué hacer si te pica una Fragata Portuguesa?

Pide ayuda de autoridades sanitarias

Evita aplicar agua dulce, frotar, rascar o pasar una toalla

No utilices orina, bicarbonato de sodio o alcohol sobre la herida

Lava inmediatamente con agua de mar la zona afectada y si tienes restos de tentáculos hay que quitarlos con ayuda de un plástico o algo parecido que te evite sufrir más heridas

Sumerge la herida en vinagreblanco por intervalos de 15 a 30 minutos

Si los síntomas persisten o son muy invasivos acude a un médico de inmediato

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OB