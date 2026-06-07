¿Ya te entregaron la tarjeta de la Beca Rita Cetina Primaria? Esto es lo que sigue para recibir los 2,500 pesos

Continúa la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar correspondiente a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina Primaria . Sin embargo, contar con el plástico no significa que el recurso económico esté disponible de manera inmediata.

Las autoridades han explicado que existe un proceso posterior a la entrega que determina el momento en que la tarjeta puede utilizarse y cuándo se reflejará el apoyo destinado a estudiantes de educación básica.

La tarjeta no se activa al momento de la entrega

Uno de los puntos que más dudas genera entre las familias es la activación de la tarjeta. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el plástico permanece inactivo hasta que se realiza el primer depósito.

Esto significa que no es necesario acudir al banco ni realizar trámites adicionales. La activación ocurre automáticamente cuando los recursos son transferidos a la cuenta asociada a la beca.

Dentro del sobre entregado a los beneficiarios se incluye una papeleta con los 16 dígitos de la tarjeta y un NIP provisional. Sin embargo, este código solo podrá modificarse una vez que la cuenta reciba el primer depósito y quede habilitada para operar.

¿Cuándo llegará el primer pago?

Las autoridades han señalado que la fecha exacta del primer depósito no se informa durante la entrega de las tarjetas.

La información será difundida únicamente a través de los canales oficiales del programa, incluyendo los canales estatales de WhatsApp y las redes verificadas de Becas para el Bienestar.

Según lo previsto por la Coordinación, los primeros depósitos podrían comenzar a reflejarse entre julio y agosto, aunque se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales para conocer las fechas definitivas.

Así puedes verificar si ya recibiste el depósito

Por el momento no existe un sistema de notificación automática que informe cuando el dinero ha sido abonado.

Por ello, las autoridades recomiendan consultar exclusivamente los medios oficiales del programa para conocer el inicio de los pagos y evitar caer en información falsa o rumores difundidos en redes sociales.

El error en la tarjeta que debes reportar de inmediato

Al momento de recibir la tarjeta es importante revisar cuidadosamente los datos del plástico.

Los 16 dígitos impresos en la tarjeta deben coincidir con los que aparecen en la papeleta incluida dentro del sobre . Si existe alguna diferencia, será necesario reportarla inmediatamente para solicitar una reposición.

La Coordinación aclaró que este tipo de correcciones no afecta el monto del apoyo ni modifica la fecha en que corresponde recibir el pago.

Coahuila tendrá un calendario diferente

Las familias beneficiarias de Coahuila deberán esperar un poco más para recibir sus tarjetas.

Debido al proceso electoral local, la distribución no comenzó junto con el resto del país. Las autoridades informaron que la entrega en esa entidad arrancará a partir del 15 de junio.

Requisitos para recoger la tarjeta

La tarjeta únicamente puede ser recogida por la madre, padre, tutor o tutora que realizó el registro del estudiante.

Para recibirla es necesario presentar identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses, tanto en original como en copia.

Además, se debe llevar copia del acta de nacimiento y de la CURP del alumno beneficiario.

Antes de acudir a la cita, las autoridades recomiendan verificar que el estudiante aparezca con estatus activo en el sistema oficial de Becas para el Bienestar, ya que solo los beneficiarios validados serán convocados para recibir la tarjeta.

La entrega de plásticos continuará de manera escalonada en todo el país hasta el 31 de julio de 2026, con fechas y sedes definidas para cada escuela participante.

EE