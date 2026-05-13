Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 13 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Jueves 14 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Monterrey