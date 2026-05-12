La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, emitió un mensaje la noche de este martes luego de que Morena anunciara un juicio político y una marcha en su contra programada para el próximo sábado 16 de mayo de 2026.La mandataria estatal afirmó que los ataques en su contra provienen de la Cuarta Transformación y defendió la actuación de su gobierno en el combate al crimen organizado.“Ante los ataques que he recibido de Morena, quiero decirles: no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal como lo ha hecho mi Gobierno, que ser un Gobierno como los de ellos: con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”, expresó Campos Galván en un video difundido en redes sociales. Agregó que mientras Morena “ataca, pone pretextos y busca culpables”, su administración continuará enfocada en combatir al crimen, proteger a las familias, impulsar el empleo y defender la paz en Chihuahua.“Aquí, en Chihuahua y en mi Gobierno, no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder”, sostuvo. La gobernadora informó que instruyó a la Fiscalía General del Estado para que proceda conforme a derecho con base en la información disponible.“Caiga quien caiga”, afirmó la mandataria.Además, aseguró que continuará trabajando en coordinación con instituciones federales para preservar la paz y garantizar el estado de derecho en Chihuahua. Campos Galván afirmó que ha sido respetuosa de la Constitución y de las leyes, particularmente en la protección de las familias mexicanas.“Tal como se lo comuniqué al secretario García Harfuch en su oportunidad, el operativo fue diseñado y ejecutado por quienes tienen las atribuciones, la experiencia y formación de policía e investigación criminal; en ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción”, señaló.La gobernadora añadió que ha evitado pronunciarse a detalle sobre las investigaciones para no interferir en el trabajo de las autoridades competentes.“Ustedes me conocen: siempre he estado presente aun cuando he tenido que enfrentar persecuciones e injusticias”, declaró.Sobre el operativo, Campos Galván indicó que fueron asegurados más de 55 mil litros de sustancias líquidas, más de 50 toneladas de precursores químicos sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina, datos que —aseguró— fueron confirmados por la Fiscalía General de la República.“Con este desmantelamiento evitamos que millones de dosis de drogas envenenaran a jóvenes y familias mexicanas. Y continuamos nuestra lucha contra el crimen y las drogas”, concluyó. EE