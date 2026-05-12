La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván , emitió un mensaje la noche de este martes luego de que Morena anunciara un juicio político y una marcha en su contra programada para el próximo sábado 16 de mayo de 2026.

“No es lo mismo combatir al crimen que protegerlo”

La mandataria estatal afirmó que los ataques en su contra provienen de la Cuarta Transformación y defendió la actuación de su gobierno en el combate al crimen organizado.

“Ante los ataques que he recibido de Morena, quiero decirles: no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal como lo ha hecho mi Gobierno, que ser un Gobierno como los de ellos: con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”, expresó Campos Galván en un video difundido en redes sociales.

Agregó que mientras Morena “ataca, pone pretextos y busca culpables”, su administración continuará enfocada en combatir al crimen, proteger a las familias, impulsar el empleo y defender la paz en Chihuahua.

“Aquí, en Chihuahua y en mi Gobierno, no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder”, sostuvo.

Ordena actuar a la Fiscalía “caiga quien caiga”

La gobernadora informó que instruyó a la Fiscalía General del Estado para que proceda conforme a derecho con base en la información disponible.

“Caiga quien caiga”, afirmó la mandataria.

Además, aseguró que continuará trabajando en coordinación con instituciones federales para preservar la paz y garantizar el estado de derecho en Chihuahua.

Niega conocer presencia de extranjeros en operativo

Campos Galván afirmó que ha sido respetuosa de la Constitución y de las leyes, particularmente en la protección de las familias mexicanas.

“Tal como se lo comuniqué al secretario García Harfuch en su oportunidad, el operativo fue diseñado y ejecutado por quienes tienen las atribuciones, la experiencia y formación de policía e investigación criminal; en ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción”, señaló.

La gobernadora añadió que ha evitado pronunciarse a detalle sobre las investigaciones para no interferir en el trabajo de las autoridades competentes.

“Ustedes me conocen: siempre he estado presente aun cuando he tenido que enfrentar persecuciones e injusticias”, declaró.

Destacan aseguramiento histórico en narcolaboratorio

Sobre el operativo, Campos Galván indicó que fueron asegurados más de 55 mil litros de sustancias líquidas, más de 50 toneladas de precursores químicos sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina, datos que —aseguró— fueron confirmados por la Fiscalía General de la República.

“Con este desmantelamiento evitamos que millones de dosis de drogas envenenaran a jóvenes y familias mexicanas. Y continuamos nuestra lucha contra el crimen y las drogas”, concluyó.

Ante la desinformación y ataques políticos a propósito del exitoso operativo en la Sierra Tarahumara, donde se aseguraron toneladas de precursores químicos y miles de litros de metanfetamina, quiero compartir con ustedes información importante sobre los avances de la… pic.twitter.com/9iXDiinfvH— Maru Campos (@MaruCampos_G) May 13, 2026

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