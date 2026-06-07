FGR lanza estrategia y micrositio de denuncia para turistas durante el Mundial 2026

Ante la llegada masiva de visitantes por la Copa del Mundo 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) lanza una plataforma digital con el objetivo de proteger, orientar y facilitar la denuncia de delitos a aficionados nacionales y extranjeros.

A través de una campaña en sus cuentas oficiales de redes sociales, la FGR ha dado la bienvenida a los aficionados que visitan México, invitándolos a disfrutar de la fiesta mundialista con tranquilidad.

Para garantizar la seguridad durante el torneo, la dependencia habilitó un micrositio especializado que permite iniciar denuncias 100% en línea.

Atención prioritaria en sedes mundialistas

Aunque la FGR cuenta con presencia en las 32 entidades de la República, la dependencia subrayó que su prioridad operativa estará en las tres ciudades anfitrionas del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Para las personas que requieran orientación o deseen presentar una denuncia de manera presencial, se han dispuesto módulos estratégicos tanto en las oficinas centrales como en los aeropuertos:

Ciudad de México: Las oficinas centrales en Dr. Lucio 135, colonia Doctores (alcaldía Cuauhtémoc), y módulos en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las oficinas centrales en Dr. Lucio 135, colonia Doctores (alcaldía Cuauhtémoc), y módulos en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Guadalajara: Instalaciones en Avenida 16 de septiembre 591, colonia Mexicaltzingo, y en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla.

Instalaciones en Avenida 16 de septiembre 591, colonia Mexicaltzingo, y en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla. Monterrey: La sede ubicada en Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, km. 14.5, colonia Nueva Castilla (municipio de General Escobedo), así como un módulo en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo.

Herramientas digitales y asistencia 24/7

Como eje central de esta estrategia, el micrositio permite a los visitantes realizar sus denuncias de forma totalmente remota. El portal, al que también se puede acceder escaneando un código QR de Ventanilla Única de Atención disponible en las postales informativas, ofrece:

Geolocalización : Un mapa interactivo para encontrar la oficina de la FGR más cercana a la ubicación del usuario.

: Un mapa interactivo para encontrar la oficina de la FGR más cercana a la ubicación del usuario. A sistencia Consular y Emergencias: Un banner directo para localizar domicilios y teléfonos de embajadas extranjeras en México, además de acceso rápido al 911.

Un banner directo para localizar domicilios y teléfonos de embajadas extranjeras en México, además de acceso rápido al 911. Orientación Legal: Información útil sobre los derechos y obligaciones de los extranjeros durante su estancia en el país.

Adicionalmente, el sitio cuenta con el directorio del Centro de Atención Ciudadana (CEDAC), cuyos números telefónicos están disponibles para brindar asistencia integral las 24 horas del día, los 365 días del año.

Para consultar a fondo los detalles: fgr.org.mx/en/FGR/Mundial2026

NG