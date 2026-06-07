FGR lanza estrategia y micrositio de denuncia para turistas durante el Mundial 2026

Ante la llegada masiva de visitantes por la Copa del Mundo 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) lanza una plataforma digital con el objetivo de proteger, orientar y facilitar la denuncia de delitos a aficionados nacionales y extranjeros. A través de una campaña en sus cuentas oficiales de redes sociales, la FGR ha dado la bienvenida a los aficionados que visitan México, invitándolos a disfrutar de la fiesta mundialista con tranquilidad. Para garantizar la seguridad durante el torneo, la dependencia habilitó un micrositio especializado que permite iniciar denuncias 100% en línea. Aunque la FGR cuenta con presencia en las 32 entidades de la República, la dependencia subrayó que su prioridad operativa estará en las tres ciudades anfitrionas del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.Para las personas que requieran orientación o deseen presentar una denuncia de manera presencial, se han dispuesto módulos estratégicos tanto en las oficinas centrales como en los aeropuertos:Como eje central de esta estrategia, el micrositio permite a los visitantes realizar sus denuncias de forma totalmente remota. El portal, al que también se puede acceder escaneando un código QR de Ventanilla Única de Atención disponible en las postales informativas, ofrece: Adicionalmente, el sitio cuenta con el directorio del Centro de Atención Ciudadana (CEDAC), cuyos números telefónicos están disponibles para brindar asistencia integral las 24 horas del día, los 365 días del año.Para consultar a fondo los detalles:fgr.org.mx/en/FGR/Mundial2026NG