Este miércoles 17 de diciembre, grupos de campesinos y transportistas tendrán una mesa de diálogo, de nueva cuenta, con funcionarios de distintas dependencias gubernamentales; ante esto, la Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ante la posible nueva jornada de bloqueos carreteros durante las fiestas decembrinas: " No hay razón ninguna para que pudieran tomar alguna vía de comunicación ."

Los dirigentes de transportistas y campesinos que estarán presentes en la mesa de diálogo pertenecen al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), al Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y a la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y se reunirán con los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Gobernación (Segob), Economía y Bienestar esta tarde; se prevé que los bloqueos comiencen durante la noche en caso de que no se llegue a un acuerdo satisfactorio con las y los funcionarios.

La reacción de la Presidenta

Ante el anuncio de organizaciones de agricultores y transportistas de reanudar bloqueos en carreteras federales y estatales del país, previo al periodo vacacional decembrino, Sheinbaum afirmó que no todos los participantes en estas movilizaciones pueden considerarse campesinos y aseguró que el Gobierno de México mantiene el diálogo abierto a través de la Secretaría de Gobernación.

Durante " La Mañanera ", la Mandataria señaló que se trata de algunas organizaciones específicas y no de un movimiento generalizado del sector rural. " Así como que campesinos, campesinos, pues no. Son algunas organizaciones ", puntualizó.

Sheinbaum destacó que su Administración ha trabajado de manera intensa para apoyar al campo, particularmente en un contexto complicado por los bajos precios de los granos.

Explicó que, a través de dependencias como Agricultura y Alimentación para el Bienestar, se han abierto ventanillas para otorgar apoyos adicionales en distintos estados del país, principalmente para productores de maíz, trigo y otras semillas.

" Se apoya al campo hasta donde se puede, con lo que se puede, todo lo necesario que esté en nuestras manos ", afirmó.

La Presidenta reconoció que existen planteamientos que no han sido sencillos de cumplir, no solo por limitaciones presupuestales, sino también por cuestiones normativas. Sin embargo, subrayó que la mayoría de las demandas ya han sido atendidas y que actualmente es " muy poca gente " la que insiste en estas acciones de presión. En ese sentido, consideró que no hay justificación para afectar a la ciudadanía mediante bloqueos de vías de comunicación.

" No hay razón ninguna para que pudieran tomar alguna vía de comunicación ", sostuvo.

FF