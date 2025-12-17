Cierran autopista Tepic-Mazatlán por bloqueos y enfrentamientos armados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó esta tarde que la circulación vehicular en la autopista Tepic – Mazatlán con dirección a Sinaloa se encuentra cerrada de forma preventiva tras reportes de detonaciones de arma de fuego y bloqueos en distintos puntos de este estado.

Los cierres se ubican a la altura del kilómetro 182+600, en Sinaloa, donde se registró un camión de carga pesada incendiado.

Te puede interesar: Transportistas y agricultores advierten hora en que iniciarían bloqueos carreteros

Además, en Nayarit, cerca del kilómetro 120 + 000 de la carretera Libramiento Mazatlán. Como ruta alterna se habilitó la carretera libre de Tepic – Mazatlán.

X/@GN_Carreteras

"Ante este escenario, se exhorta a la población a extremar precauciones, evitar transitar por la zona y atender las indicaciones de las autoridades. Las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se mantienen en coordinación interinstitucional para verificar la información y salvaguardar la integridad de quienes transitan por esta vía", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit.

También puedes leer: Las carretas federales están en peor condición que en 2018: SICT

Medios locales informaron que los hechos se registran a la altura del municipio de Escuinapa, cercano a Acaponeta. Al momento se desconoce el saldo de los enfrentamientos y bloqueos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP