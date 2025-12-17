Fiscalía de CDMX elimina 335 kilos de droga; decomisos abarcan cinco décadas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este miércoles sobre la destrucción de 335 kilogramos de drogas, equivalentes a cerca de 540 mil dosis, como resultado de aseguramientos realizados en investigaciones que abarcan más de cinco décadas.

A través de un comunicado, la autoridad capitalina detalló que la incineración de los estupefacientes representa un aumento superior al 235 por ciento en comparación con ejercicios similares efectuados en años previos, todos ellos en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

El material destruido corresponde tanto a indagatorias iniciadas desde 1970 como a carpetas de investigación abiertas durante el presente año 2025.

"Con ello se elimina un riesgo sanitario, ya que parte del material presentaba hongos nocivos, por lo que su incineración era el único destino viable desde una perspectiva de seguridad", apuntó la FGJCDMX.

Dicho procedimiento comenzó con la entrega física de los estupefacientes al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación (PDI) y su verificación por peritos en química para confirmar que se trataban de sustancias prohibidas, tras lo cual se procedió a su destrucción.

Al evento asistieron distintas autoridades judiciales de la capital mexicana, así como funcionarios de Defensa del Gobierno estatal.

