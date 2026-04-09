La temporada de huracanes es un periodo anual en el que las condiciones atmosféricas y las altas temperaturas crean el entorno propicio para la formación de huracanes, tormentas y ciclones tropicales. En 2026, los expertos perfilan un periodo particularmente activo que incluso podría superar las circunstancias promedio de los últimos años.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en conjunto con estimaciones presentadas en el XXI Seminario Internacional de Huracanes en Mérida, señaló que se espera que al menos cinco ciclones tropicales toquen tierra en territorio mexicano durante este ciclo.

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El especialista en meteorología, Fabián Vázquez Romaña, afirmó que el pronóstico se basa en el análisis de registros históricos y en las condiciones actuales de temperatura en la superficie del mar, que fortalecen la aparición de estos fenómenos.

Prevén temporada de huracanes más activa en México para 2026

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, la formación de sistemas en el océano Pacífico se estima entre 15 y 20 fenómenos, mientras que para el Atlántico se proyectan entre 14 y 19.

La atribución de este incremento en la actividad responde a la transición térmica de los océanos, lo que podría derivar en que al menos cuatro o cinco ciclones por cada costa alcancen categorías mayores (niveles 3, 4 o 5) en la escala Saffir-Simpson. Esto representa un peligro concreto para la infraestructura y la seguridad de los habitantes en zonas vulnerables.

El calendario oficial de actividades meteorológicas establece el inicio de la temporada en el Pacífico para el 15 de mayo, mientras que, en el Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe, la fecha de inicio es el 1 de junio.

Según señala el titular de Meteorología del SMN, Rafael Trejo Vázquez, la naturaleza presenta escenarios impredecibles, pero la estadística de los últimos 50 años confirma que México recibe un promedio de 5.4 impactos anuales.

Alertan por ciclones intensos y zonas de mayor riesgo en el país

En este contexto, los Estados de Baja California Sur, Sinaloa y Quintana Roo se mantienen como las entidades con mayor probabilidad de recibir un impacto directo.

Para este año, la nomenclatura de los primeros sistemas ya está definida. En el Pacífico, los sistemas iniciales recibirán los nombres de Amanda, Boris y Cristina; por su parte, en el Atlántico la lista comienza con Arthur, Bertha y Cristóbal.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el monitoreo constante de estos nombres es vital para la difusión de alertas tempranas, permitiendo que la población en puntos neurálgicos, como la Península de Yucatán, tome medidas preventivas antes del pico de actividad en agosto y septiembre.

Ante la previsión de una temporada intensa, las autoridades de Protección Civil destacan la importancia de fortalecer la cultura de prevención. De acuerdo con el organismo internacional Access Now (Sección de Gestión de Riesgos), el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas permite actualmente modelos más precisos para anticipar trayectorias y zonas de inundación.

Según especialistas presentes en el seminario de Mérida, estas innovaciones son fundamentales para reducir el tiempo de respuesta y mejorar la precisión de las evacuaciones en comunidades costeras.

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"Es fundamental almacenar agua potable, alimentos no perecederos y seguir puntualmente los reportes oficiales", instó el SMN en su comunicado más reciente. La recomendación de los expertos se centra en no subestimar las depresiones tropicales, ya que el cambio climático altera la velocidad con la que un sistema puede intensificarse a huracán de gran categoría.

De acuerdo con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC), la resiliencia ante el impacto de estos cinco ciclones previstos para 2026 dependerá directamente de la coordinación entre los sistemas de alerta temprana y la preparación familiar previa al inicio de las lluvias en junio.

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