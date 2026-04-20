Fechas clave del PASE UAM 2026 y requisitos para el registro en línea

Se acerca la fecha de inscripciones para los estudiantes que estén por terminar la preparatoria dentro del Colegio de Bachilleres y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y que quieran ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), los cuales puede hacer uso del PASE UAM.El PASE UAM (Programa de Admisión por Reconocimiento de Trayectoria Preuniversitaria) es un mecanismo de ingreso directo a la UAM para estudiantes del Colegio de Bachilleres (ColBach) con excelente trayectoria académica, permitiéndoles ingresar a una licenciatura sin la necesidad de realizar el examen de admisión. Otros beneficios además de la admisión sin examen, es el reconocimiento al esfuerzo académico, y el acceso a las 5 unidades UAM (Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma, Xochimilco).Los aspirantes podrán elegir dos opciones de licenciatura, deben contar con un promedio general destacado a la fecha del registro; en la convocatoria se establece el promedio mínimo requerido para cada licenciatura.El registro se tendrá que hacer a través del sitio oficial pase.uam.mx y este se considerará concluido únicamente cuando la fotografía y el comprobante de escolaridad han sido validados, y se haya recibido el pago. Los requisitos son:Para el Colegio de Bachilleres 20 planteles:Para el CONALEP sólo 10 planteles participan:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR