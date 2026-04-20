Fechas clave del PASE UAM 2026 y requisitos para el registro en línea

Se acerca la fecha de inscripciones para los estudiantes que estén por terminar la preparatoria dentro del Colegio de Bachilleres y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y que quieran ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), los cuales puede hacer uso del PASE UAM.

El PASE UAM (Programa de Admisión por Reconocimiento de Trayectoria Preuniversitaria) es un mecanismo de ingreso directo a la UAM para estudiantes del Colegio de Bachilleres (ColBach) con excelente trayectoria académica, permitiéndoles ingresar a una licenciatura sin la necesidad de realizar el examen de admisión.

Otros beneficios además de la admisión sin examen, es el reconocimiento al esfuerzo académico, y el acceso a las 5 unidades UAM (Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma, Xochimilco).

Los aspirantes podrán elegir dos opciones de licenciatura, deben contar con un promedio general destacado a la fecha del registro; en la convocatoria se establece el promedio mínimo requerido para cada licenciatura.

Fechas clave para el PASE UAM 2026

El 25 de abril se publica la convocatoria.

Las fecha para el registro en línea es del 27 de abril al 4 de mayo para los egresados del Colegio Bachilleres (el sistema se cierra el 4 de mayo a las 18:00 hrs)

El 5 de mayo es la corrección de la toma de fotografía y del comprobante de promedio.

El 6 de mayo es la fecha límite de pago.

Los resultados se publicarán el 26 de mayo en el mismo portal.

1 de junio es el inicio de inscripción.

17 de septiembre es el inicio a clases.

El registro se tendrá que hacer a través del sitio oficial pase.uam.mx y este se considerará concluido únicamente cuando la fotografía y el comprobante de escolaridad han sido validados, y se haya recibido el pago.

Requisitos para el registro en línea

Los requisitos son:

Estudiar en uno de los 20 planteles Colbach participantes en CDMX o del área metropolitana.

Concluir en el semestre correspondiente 2026-A

Tener buen promedio (conforme al mínimo requerido para la licenciatura de tu interés, según la convocatoria)

No haber reprobado asignaturas durante su tiempo de estudio en el bachiller.

Deberán concluir el bachillerato en seis semestres continuos e ininterrumpidos.

No haber cursado el bachiller en una modalidad distinta al sistema escolarizado.

¿Qué planteles participan?

Para el Colegio de Bachilleres 20 planteles:

Plantel 1 El Rosario

Plantel 2 Cien Metros – Elisa Acuña Rossetti

Plantel 3 Iztacalco

Plantel 4 Culhuacán – Lázaro Cárdenas

Plantel 5 Satélite

Plantel 6 Vicente Guerrero

Plantel 7 Iztapalapa

Plantel 8 Cuajimalpa

Plantel 9 Aragón

Plantel 10 Aeropuerto

Plantel 11 Nueva Atzacoalco

Plantel 12 Nezahualcóyotl

Plantel 13 Xochimilco Tepepan – Quirino Mendoza y Cortés

Plantel 14 Milpa Alta – Fidencio Villanueva Rojas

Plantel 15 Contreras

Plantel 16 Tláhuac – Manuel Chavarría Chavarría

Plantel 17 Huayamilpas Pedregal

Plantel 18 Tlilhuaca – Azcapotzalco

Plantel 19 Ecatepec

Plantel 20 Del Valle – Matías Romero

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Para el CONALEP sólo 10 planteles participan:

Plantel 008 El Oro

Plantel 033 Atlacomulco

Plantel 034 Toluca

Plantel 079 Santiago Tianguistenco

Plantel 080 Temoaya

Plantel 081 Almoloya del Río

Plantel 082 Villa Victoria

Plantel 125 El Zarco

Plantel 126 Santiago Tilapa

Plantel 199 Lerma

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