Lunes, 20 de Abril 2026

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Fechas clave del PASE UAM 2026 y requisitos para el registro en línea

Para ser elegibles en alguna de las cinco unidades de la institución, los aspirantes deberán cumplir ciertos requisitos 

Por: El Informador

El programa PASE UAM busca impulsar el acceso a la educación superior reconociendo el esfuerzo constante. ESPECIAL

El programa PASE UAM busca impulsar el acceso a la educación superior reconociendo el esfuerzo constante. ESPECIAL

Se acerca la fecha de inscripciones para los estudiantes que estén por terminar la preparatoria dentro del Colegio de Bachilleres y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y que quieran ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), los cuales puede hacer uso del PASE UAM.

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El PASE UAM (Programa de Admisión por Reconocimiento de Trayectoria Preuniversitaria) es un mecanismo de ingreso directo a la UAM para estudiantes del Colegio de Bachilleres (ColBach) con excelente trayectoria académica, permitiéndoles ingresar a una licenciatura sin la necesidad de realizar el examen de admisión.   

Otros beneficios además de la admisión sin examen, es el reconocimiento al esfuerzo académico, y el acceso a las 5 unidades UAM (Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma, Xochimilco).

Los aspirantes podrán elegir dos opciones de licenciatura, deben contar con un promedio general destacado a la fecha del registro; en la convocatoria se establece el promedio mínimo requerido para cada licenciatura.

Fechas clave para el PASE UAM 2026 

  • El 25 de abril se publica la convocatoria. 
  • Las fecha para el registro en línea es del 27 de abril al 4 de mayo para los egresados del Colegio Bachilleres (el sistema se cierra el 4 de mayo a las 18:00 hrs)
  • El 5 de mayo es la corrección de la toma de fotografía  y del comprobante de promedio.
  • El 6 de mayo es la fecha límite de pago.
  • Los resultados se publicarán el 26 de mayo en el mismo portal.
  • 1 de junio es el inicio de inscripción. 
  • 17 de septiembre es el inicio a clases.

El registro se tendrá que hacer a través del sitio oficial pase.uam.mx y este se considerará concluido únicamente cuando la fotografía y el comprobante de escolaridad han sido validados, y se haya recibido el pago. 

Requisitos para el registro en línea

Los requisitos son:

  • Estudiar en uno de los 20 planteles Colbach participantes en CDMX o del área metropolitana.
  • Concluir en el semestre correspondiente 2026-A
  • Tener buen promedio (conforme al mínimo requerido para la licenciatura de tu interés, según la convocatoria) 
  • No haber reprobado asignaturas durante su tiempo de estudio en el bachiller.
  • Deberán concluir el bachillerato en seis semestres continuos e ininterrumpidos.
  • No haber cursado el bachiller en una modalidad distinta al sistema escolarizado.

¿Qué planteles participan?

Para el Colegio de Bachilleres 20 planteles:

  • Plantel 1 El Rosario
  • Plantel 2 Cien Metros – Elisa Acuña Rossetti
  • Plantel 3 Iztacalco
  • Plantel 4 Culhuacán – Lázaro Cárdenas
  • Plantel 5 Satélite
  • Plantel 6 Vicente Guerrero
  • Plantel 7 Iztapalapa
  • Plantel 8 Cuajimalpa
  • Plantel 9 Aragón
  • Plantel 10 Aeropuerto
  • Plantel 11 Nueva Atzacoalco
  • Plantel 12 Nezahualcóyotl
  • Plantel 13 Xochimilco Tepepan – Quirino Mendoza y Cortés
  • Plantel 14 Milpa Alta – Fidencio Villanueva Rojas
  • Plantel 15 Contreras
  • Plantel 16 Tláhuac – Manuel Chavarría Chavarría
  • Plantel 17 Huayamilpas Pedregal
  • Plantel 18 Tlilhuaca – Azcapotzalco
  • Plantel 19 Ecatepec
  • Plantel 20 Del Valle – Matías Romero

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Para el CONALEP sólo 10 planteles participan:

  • Plantel 008 El Oro
  • Plantel 033 Atlacomulco
  • Plantel 034 Toluca
  • Plantel 079 Santiago Tianguistenco
  • Plantel 080 Temoaya
  • Plantel 081 Almoloya del Río
  • Plantel 082 Villa Victoria
  • Plantel 125 El Zarco
  • Plantel 126 Santiago Tilapa
  • Plantel 199 Lerma

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