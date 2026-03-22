Fechas clave de las vacaciones de Semana Santa 2026 en escuelas

El periodo vacacional de Semana Santa en 2026 llega con dos particularidades que han llamado la atención : inicia antes de lo habitual y ofrece más días de descanso para una parte del alumnado de educación básica. A continuación, se detallan las razones detrás de este ajuste, así como las fechas más relevantes del calendario oficial.

Después de varias semanas de expectativa, el calendario escolar confirma que el descanso primaveral no solo se aproxima, sino que también se adelanta respecto a años recientes. Mientras en algunos estados el regreso a clases se ha visto interrumpido por movilizaciones magisteriales, el inicio formal del receso ya está definido.

De acuerdo con la programación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las actividades escolares concluirán el jueves 26 de marzo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. No obstante, el personal docente y administrativo continuará con labores internas un día más.

Más días sin clases: ¿quiénes se benefician?

El calendario del ciclo 2025-2026 contempla un periodo vacacional ligeramente más extenso en comparación con el año anterior. Esto se debe a la integración del viernes 27 de marzo, fecha destinada al Consejo Técnico Escolar, lo que en la práctica amplía el descanso para los estudiantes.

Así, las vacaciones comenzarán oficialmente el lunes 30 de marzo, aunque en términos prácticos el alumnado dejará de asistir desde el día 26 , generando un lapso continuo más prolongado. Cabe señalar que esta extensión no aplica de la misma manera para todo el personal educativo.

A diferencia de 2025, cuando la conmemoración religiosa tuvo lugar a mediados de abril, en 2026 las fechas se recorren hacia finales de marzo e inicios de abril. Este cambio no responde a decisiones administrativas o religiosas contemporáneas, sino a un cálculo basado en fenómenos astronómicos.

La determinación de la Pascua —y, en consecuencia, de toda la Semana Santa— sigue una fórmula establecida desde la reforma impulsada por el papa Gregorio XIII. Esta indica que el Domingo de Resurrección se fija en el primer domingo posterior a la primera luna llena que ocurre después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte .

Para 2026, dicha luna llena se presenta el 2 de abril, lo que provoca que toda la secuencia litúrgica se adelante en el calendario, arrastrando consigo el periodo vacacional escolar.

Fechas del calendario escolar

27 de marzo de 2026: Sesión de Consejo Técnico Escolar

30 de marzo de 2026: Inicio oficial de vacaciones

10 de abril de 2026: Conclusión del periodo vacacional

13 de abril de 2026: Reanudación de clases

SV