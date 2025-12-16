Fecha límite para recibir el aguinaldo 2025 y qué hacer si no te lo pagan

El aguinaldo es un derecho de las personas trabajadoras establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), específicamente en su artículo 87. Esta prestación debe otorgarse de manera obligatoria cada año a quienes mantengan una relación laboral formal, sin importar el tipo de contrato o la antigüedad.

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo y cuánto me corresponde?

De acuerdo con la ley, el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre y debe ser equivalente, como mínimo, a 15 días de salario. En el caso de las personas que no hayan laborado el año completo, el pago deberá realizarse de forma proporcional al tiempo trabajado.

Aunque el pago debe realizarse dentro del plazo establecido, l as personas trabajadoras cuentan con un año para reclamar el aguinaldo ante las instancias jurisdiccionales correspondientes , contado a partir del día siguiente a la fecha límite de pago. Esto es importante, ya que en la práctica no siempre se cumple con esta obligación en tiempo y forma.

¿Qué hacer si no me dieron aguinaldo?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que, en caso de incumplimiento —ya sea por falta total de pago o por hacerlo de manera extemporánea—, el patrón puede ser acreedor a sanciones económicas conforme a la ley.

Ante cualquier duda o irregularidad relacionada con el pago del aguinaldo, l a Profedet ofrece servicios gratuitos de orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica, con el objetivo de apoyar a las personas trabajadoras en la defensa de este derecho y realizar las acciones necesarias ante las autoridades laborales.

En la República Mexicana, la Profedet brinda atención gratuita a través de 47 representaciones en todo el país, así como mediante los siguientes canales de contacto:

Números de teléfono:

800 911 7877

800 717 2942

55 59 98 20 00, extensiones 44740 y 44741

Correo electrónico

orientacionprofedet@stps.gob.mx

Acudir a estas instancias puede ayudar a garantizar el cumplimiento del pago del aguinaldo y proteger los derechos laborales de las personas trabajadoras.

