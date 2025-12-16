Aseguran drogas, celulares y antenas Starlink en el penal de Culiacán

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa realizaron varias revisiones sorpresa en el penal de Aguaruto, Culiacán, en las que se encontraron diversas sustancias psicoactivas, municiones de arma, dinero, aparatos y más objetos prohibidos, los cuales fueron inmediatamente aseguradas por las autoridades ministeriales.

En la primer revisión fueron encontrados, en menos de 24 horas: 128 dosis de diversas drogas, 46 nuevos teléfonos celulares, doce cartuchos calibre 22, dos radios, dos antenas de internet satelital (Starlink) y una botella de whisky, entre otras cosas no permitidas.

En la segunda búsqueda, los elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado volvieron muy temprano a efectuar una nueva inspección en varios módulos, donde esta vez localizaron una báscula, una maquina selladora térmica, 281 pesos en moneda nacional, dos cargadores para celulares y dieciséis puntas de fabricación casera.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer en un comunicado que, en esta nueva revisión, se encontró 34 dosis de una yerba seca color verde, con las características de la marihuana y 94 dosis de un polvo blanco, cuyas características son similares a la cocaína.

Las autoridades informaron que van a continuar con estos esculques sorpresivos, ya que días antes del cateo más reciente, el grupo de Fuerzas Especiales del Estado ya había realizado otras revisiones sorpresivas en diversos módulos del centro de reclusión de Culiacán, en las que se aseguraron diversas dosis de drogas, 18 teléfonos celulares, cuatro módems, un monitor para computadora y tres mil 190 pesos en efectivo.

Se dio a conocer que en forma sorpresiva se volvieron a efectuar dos nuevos esculques en este penal, cuya vigilancia externa fue reforzada por la Guardia Nacional y del ejército.

Durante la primera inspección, el personal estatal, en apoyo a los custodios en una inspección, solo encontró cuatro celulares, igual número de cargadores para estos equipos móviles y cuatro instrumentos punzocortantes de fabricación artesanal.

La Fuerzas Especiales estatales, en una segunda revisión en diversos módulos, encontraron dos bolsas con yerba seca, con las características de la marihuana, dos dosis de la misma sustancia, tres bolsas con un polvo blanco, presuntamente cocaína y una dosis de una sustancia similar.

También, se aseguró una trituradora para marihuana, nueve cajetillas de cigarros, catorce celulares, siete cargadores para estos equipos, un radio, un cargador para radio Motorola, una batería para radio, cuatro módems, un USB.

Los elementos estatales, encontraron en la revisión, un disco duro, un monitor para computadora, un teclado, un mouse, tres mil 190 pesos, seis puntas y cuatro objetos contundentes.

