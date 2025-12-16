Inician sorteos de Vivienda para el Bienestar: Cuántas casas otorgará el Gobierno

El Gobierno de México puso en marcha los sorteos del Programa de Vivienda para el Bienestar, una estrategia con la que se busca atender la demanda de vivienda social en distintas regiones del país.

Desde Palacio Nacional y mediante un enlace a Chignahuapan, Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de este proceso que definirá a las primeras familias beneficiadas.

¿Cuántas Viviendas para el Bienestar otorgará el Gobierno?

Durante la conferencia matutina, la presidenta explicó que la Conavi abrió un proceso de inscripción tanto de manera presencial, mediante asambleas comunitarias, como a través de internet. No obstante, la demanda superó ampliamente el número de viviendas disponibles para este año, lo que llevó a optar por el mecanismo de sorteo.

En total, se realizarán 154 sorteos en 147 municipios de 30 entidades, a través de los cuales se asignarán 31 mil 934 viviendas construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Los sorteos se desarrollan a nivel nacional del 16 al 17 de diciembre, como parte de un ejercicio que busca garantizar transparencia y equidad en la distribución de los hogares.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en este primer ejercicio se registraron 161 mil personas, de las cuales participan más de 400 en el sorteo inicial, marcando lo que calificó como un momento histórico para el programa. Detalló además que ya se superó la meta anual de construcción, con 390 mil 973 viviendas en obra en todo el país, lo que representa un avance del 22% del objetivo sexenal.

De ese total, 81 mil 896 viviendas corresponden a la Conavi y 308 mil 987 al Infonavit, lo que refleja el esfuerzo conjunto para ampliar la oferta de vivienda social.

El procedimiento se realiza a través de una tómbola, con supervisión de un interventor de la Secretaría de Gobernación y la fe de un notario público, como medida de transparencia. El primer número seleccionado en Chignahuapan, Puebla fue el 2501068964, con lo que se dio inicio formal a los sorteos del Programa de Vivienda para el Bienestar en el país.

En el caso específico de este municipio, el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, indicó que se registraron 444 familias para un desarrollo de 256 viviendas. De estas, el 20% está destinado a renta para jóvenes, 66 se asignan de forma directa a personas adultas mayores y con discapacidad, mientras que 139 se otorgan mediante sorteo.

Sheinbaum señaló que este método se consideró el más justo dadas las circunstancias, luego de realizar una primera depuración de los registros para confirmar que las personas aspirantes no fueran derechohabientes del IMSS, Infonavit o Fovissste, y que cumplieran con los criterios socioeconómicos establecidos. A partir de esta preselección, se procede a la asignación mediante tómbola.

