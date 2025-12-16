Así aterrizó un helicóptero Black Haw de la Guardia Nacional de Durango (VIDEO)

Recientemente, en la red social TikTok, un usuario identificado como @bonanza.pilot compartió un video corto que rápidamente llamó la atención de cientos de personas. En la grabación se observa el aterrizaje de un helicóptero de la Guardia Nacional, modelo Sikorsky UH-60, conocido como Black Hawk, en la ciudad de Durango.

En el video, de apenas 32 segundos, se aprecia cómo el piloto maniobra con precisión el descenso de la aeronave en una zona de aterrizaje donde había al menos tres avionetas estacionadas a corta distancia , situación que generó preocupación entre varios internautas.

El autor del clip acompañó la publicación con la descripción: “Aterrizaje de helicóptero Sikorsky UH-60, conocido como Black Hawk. Afortunadamente los aviones de la plataforma estaban bien amarrados”, en referencia tanto a la cercanía de las aeronaves como a la fuerza del flujo de aire generado durante el descenso.

Los comentarios no tardaron en señalar lo reducido del espacio y lo cerca que estuvieron las naves entre sí, asegurando que el incidente pudo haber terminado en daños materiales . No obstante, en la grabación se observa que las avionetas estaban firmemente aseguradas, una medida indispensable, ya que el desplazamiento de aire durante el aterrizaje de helicópteros de este tipo puede provocar movimientos peligrosos.

El video supera las 70 mil reproducciones y acumula decenas de comentarios, la mayoría destacando el espacio limitado en el que aterrizó la aeronave de la Guardia Nacional. Otros usuarios expresaron asombro y elogiaron la potencia del helicóptero, resaltando que, al tratarse de una aeronave militar utilitaria de carga media, su fuerza resulta notable.

Sin embargo, también surgieron muestras de inquietud, ya que hasta el momento no existe información oficial sobre el motivo del arribo del helicóptero a la capital duranguense. En redes sociales se ha especulado que su presencia podría estar relacionada con recientes operativos de seguridad implementados por distintas corporaciones en el estado de Durango, como parte de las acciones de vigilancia y reforzamiento de la seguridad en la región.

