Como parte de un programa federal impulsado por el Gobierno de México, se integraron oficialmente las llamadas Farmacias del Bienestar, cuyo objetivo es facilitar el acceso a medicamentos y fortalecer el sistema de salud del país.

De acuerdo con el anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, las Farmacias del Bienestar se incorporan a la iniciativa Salud Casa por Casa, creada ante la creciente necesidad de ofrecer servicios médicos gratuitos e integrales para las personas de la tercera edad.

Además de proporcionar medicamentos y atención sin costo, las autoridades federales buscan con este programa solucionar la falta de espacios dignos y accesibles, donde los adultos mayores puedan ejercer su derecho a la salud y recibir un trato adecuado.

¿Dónde están ubicadas las Farmacias del Bienestar?

Según detalló la mandataria mexicana, la primera etapa inició con 500 puntos de atención en el Estado de México, uno de los estados con mayor concentración de población.

No obstante, se espera que para marzo de 2026 las farmacias estén operando en todas las entidades del país.

Por ahora, los módulos disponibles se encuentran en unidades del IMSS, IMSS-Bienestar y Tiendas del Bienestar , ubicadas en municipios como Naucalpan, Ecatepec, Valle de Chalco y Atlacomulco.

Algunos de los puntos de atención actuales son:

Unidad Médica Rural San Ignacio de Loyola (IMSS-Bienestar, Atlacomulco)

Centro de Salud Santa Clara (Ecatepec)

Centro de Salud Benito Juárez (Naucalpan)

Centro de Salud Coronel Darío Ramírez (Valle de Chalco)

El horario de atención en estos espacios es de 9:00 a 14:00 horas, aunque aún no están bien definidos. Sin embargo, por el momento el acceso está limitado a las siguientes personas:

Personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o dislipidemia.

Personas con receta médica previa que no han podido surtir por falta de recursos.

Personas diagnosticadas durante las visitas médicas del programa Salud Casa por Casa.

Con esta estrategia, el Gobierno Federal busca atender hasta el 80% de las necesidades médicas de las personas adultas mayores en México y mantener un enfoque preventivo que contribuya a mejorar la salud pública.

