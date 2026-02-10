Al menos 431 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según la ONG Foro Penal

Este martes la ONG Foro Penal. conocida por ser la organización que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó que ha verificado 431 excarcelaciones desde hace poco más de un mes, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones.

La cantidad de personas liberadas contabiliza las excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este martes 10 de febrero a las 18:00 hora local, de acuerdo a la información compartida por la organización por medio de sus redes sociales.

Excarcelados pero en arresto domiciliario

Foro Penal precisó que "no se consideran excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario" . Más temprano, la organización subrayó que "no hay libertad" con "medidas restrictivas" y manifestó que "estos mecanismos sistemáticos de control represivo" deben cesar.

El pasado domingo, el dirigente Juan Pablo Guanipa, exdiputado cercano a la líder opositora María Corina Machado, y el asesor jurídico de la mayor coalición opositora, Perkins Rocha, salieron de prisión junto a otro grupo de activistas políticos.

Sin embargo, Rocha permanece en arresto domiciliario al igual que Guanipa, quien fue encarcelado de nuevo el mismo día en que salió de prisión y llevado a su casa este martes , luego de que la Fiscalía asegurara que incumplió sus medidas cautelares.

Esta semana se prevé que el Parlamento apruebe una ley de amnistía, la cual fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y aprobada en primera discusión por el Parlamento.

Más de la mitad de los presos no será libre

Familiares de presos políticos en Venezuela alertaron este martes que "más de la mitad" de los detenidos estarían excluidos del proyecto de ley de amnistía, ya que no incluye detenciones en años como 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023, cuando ocurrieron "más de la mitad de los casos" que tienen registrados .

En la propuesta de ley se especifica que la amnistía es para los casos desde 1999 hasta enero de 2026, pero en el artículo 6 se detallan diez períodos de coyuntura política en los años 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024, lo que dejaría por fuera a un grupo de presos políticos.

Además, varias ONG han cuestionado el proyecto de la ley al considerar que tiene "contradicciones" y "conflictos de intereses".

TG