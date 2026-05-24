Atacan a policías de investigación y militares en Zacatecas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ha confirmado que elementos de la Policía de Investigación y del Ejército Mexicano fueron atacados por un grupo armado en el municipio de Tabasco que dejó un saldo de cuatro elementos heridos.

Por medio de un comunicado, se precisa los hechos ocurrieron la tarde de ayer, luego que el personal de investigación y militar habían concluido diversas diligencias ministeriales, entre ellas, la ejecución de una orden de cateo en un inmueble de dicha demarcación, pero, tras realizar estas acciones se registró la agresión armada contra las corporaciones y las balas alcanzaron a cuatro policías: tres hombres y una mujer.

Se especifica que, al corte informativo, tres de ellos ya han sido dados de alta y se encuentran bajo seguimiento médico ambulatorio, mientras que un compañero más permanece hospitalizado bajo valoración especializada.

También se informa que derivado de ese operativo previo a la agresión, las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento de un vehículo que contaba con reporte de robo, así como de más de mil 600 dosis de sustancias con características de narcóticos.

Por estos hechos, la Fiscalía de Zacatecas ha iniciado una carpeta de investigación y ha enfatizado que se aplicará "todo el peso de la ley contra los responsables de estos actos" y se emite un reconocimiento a los elementos por su entrega y el cumplimiento de su deber, al realizar "las acciones necesarias para salvaguardar el orden y coadyuvar en la pacificación de Zacatecas".

Por su parte, este domingo, el ayuntamiento de Tabasco emitió un comunicado para exhortar a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar transitar por la carretera federal 54, principalmente en horarios nocturnos, y únicamente.

MF