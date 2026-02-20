¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes 20 de febrero en CDMX y Edomex?

Ante la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, en la última semana automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se han tenido que enfrentar a restricciones viales por la aplicación del programa Doble Hoy No Circula.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico es la entidad encargada de vigilar, medir y reportar diariamente la concentración de contaminantes y condiciones meteorológicas en la atmósfera. C on base en esta información, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determina si se activa una contingencia ambiental, lo que conlleva la aplicación del Doble Hoy No Circula.

La Zona Metropolitana del Valle de México se compone de la Ciudad de México y 60 municipios colindantes, donde habitan cerca de 20 millones de personas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 20 de febrero?

El reporte más reciente de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la capital mexicana indica que a las 6:00 horas se detectó mala calidad del aire, naranja, con nivel de riesgo alto, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Sin embargo, hasta el momento la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado fase de contingencia atmosférica. De este modo, el programa de Hoy No Circula se aplicará el día de hoy de forma habitual, con el objetivo de disminuir la emisión de contaminantes, quedando restringida la circulación para los siguientes vehículos:

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Así aplica este viernes 20 de febrero el Hoy No Circula. ESPECIAL

