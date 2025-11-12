Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se han detectado que 12 centros penitenciarios del país concentran 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión en el número 089.

En el Informe del Gabinete de Seguridad, el secretario detalló que para inhibir este delito y proteger a la población se han bloqueado las señales de las antenas de comunicación en torno a los penales de Altamira y Matamoros, Tamaulipas; así como el bloqueo total de los servicios 3G y 4G en los alrededores del penal de Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México.

Indicó que en el primer trimestre del próximo año estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México.

Informó que desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han realizado 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios del país, donde se han asegurado teléfonos celulares, chips, drogas y diversos tipos de armas.

Detalló que han sido reportados 2 mil 389 números telefónicos desde los que se busca extorsionar a la población de los cuales se ha logrado bloquear 33% de esas líneas.

El secretario resaltó que gracias a estas denuncias se logró evitar 75% de las extorsiones, mientras que 8 mil 682, equivalente a 10%, sí se dio la extorsión, además que se ha logrado generar 2 mil 929 carpetas de investigación y se ha detenido a 478 personas relacionadas con este delito.

CT