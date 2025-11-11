La noche de este martes, tres hombres armados asaltaron la joyería ARAG, ubicada dentro del centro comercial San Jerónimo, en la alcaldía Álvaro Obregón. Los delincuentes, vestidos con sudaderas negras y capuchas, amagaron a los empleados y rompieron las vitrinas para sustraer diversas piezas de oro.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el robo ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando los sujetos ingresaron al establecimiento y comenzaron a tomar relojes, pulseras y cadenas. Durante el asalto, custodios de una empresa de traslado de valores que se encontraban en el lugar realizaron al menos tres disparos al techo del local con el fin de ahuyentar a los asaltantes. No se registraron personas lesionadas.

Tras el intercambio, los agresores huyeron en dos motocicletas, las cuales fueron abandonadas a unas calles del centro comercial, según las primeras versiones recabadas en el sitio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el incidente fue detectado por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes enviaron unidades de apoyo al cruce de Periférico Sur y San Jerónimo, en la colonia Jardines del Pedregal, donde se confirmó el robo.

En el lugar, una empleada relató a los agentes que los asaltantes actuaron en cuestión de segundos, rompiendo vitrinas y llevándose la mercancía antes de escapar. Los uniformados orientaron al gerente del establecimiento para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Personal de la SSC ya analiza las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del centro comercial y de la zona para tratar de identificar a los responsables y determinar su ruta de escape.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni recuperación de lo robado. La autoridad ministerial continuará con las investigaciones correspondientes.

