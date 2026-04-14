Examen ECOEMS 2026: ¿Cuál es la nueva fecha límite y qué requisitos piden?

A través de sus canales oficiales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer recientemente la extensión del plazo para registrarse al Examen ECOEMS 2026, con el objetivo de que más estudiantes tengan la oportunidad de participar en la convocatoria.

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De acuerdo con las bases del programa, la inscripción debe realizarse por medio del proyecto “Mi derecho, mi lugar 2026”, el cual busca garantizar que todos los estudiantes de secundaria o egresados que residan en la Zona Metropolitana del Valle de México cuenten con un espacio en alguna de las instituciones de Educación Media Superior que forman parte de la iniciativa.

El registro al Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) debe ser realizado por las y los estudiantes interesados en ingresar a instituciones como la UNAM, el IPN, el Colegio de Bachilleres, CONALEP, IEMS o DGETI.

¿Hasta cuándo se extendió el registro al ECOEMS 2026?

Según la actualización de la SEP, la convocatoria para el registro al sistema ECOEMS 2026 —independientemente de si se desea presentar examen de ingreso o no— se extendió hasta el próximo viernes 17, es decir, tres días más de lo previsto inicialmente.

La convocatoria fue publicada el pasado 13 de febrero y el registro de aspirantes comenzó el 17 de marzo, por lo que el ajuste permitirá cubrir un mes completo de inscripciones.

Este examen de ingreso forma parte del nuevo sistema de asignación a preparatorias públicas en la Zona Metropolitana del Valle de México, el cual desde 2025 sustituyó al examen COMIPEMS.

El programa contempla diversas modalidades; sin embargo, únicamente deberán presentar examen quienes aspiren a ingresar a instituciones que lo requieren para asignar lugares , como las preparatorias de la UNAM y los CECyT del IPN.

¿Qué estudiantes pueden participar en el ECOEMS 2026?

La convocatoria está dirigida a estudiantes que actualmente cursan el tercer grado de secundaria en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como a quienes ya concluyeron este nivel educativo y cuentan con su certificado.

También pueden participar personas que estudian secundaria en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y quienes están por terminar este nivel fuera de la zona metropolitana, siempre que deseen acceder a alguna de las opciones educativas disponibles en el programa.

¿Qué requisitos se necesitan para el registro al ECOEMS 2026?

Para completar el registro de manera exitosa, es necesario contar con:

Llave MX del aspirante (no del padre, madre o tutor)

CURP

Clave del centro de trabajo (CCT) de la secundaria

Correo electrónico

Certificado de secundaria (en caso de contar con él)

El registro para cualquiera de las modalidades del ECOEMS 2026 puede realizarse a través del portal oficial del programa “Mi derecho, mi lugar” que podrás encontrar en el siguiente enlace: https://www.miderechomilugar.gob.mx/

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