Estos son los días de mayo 2026 que cerrarán los bancos en México

Durante mayo de 2026, las sucursales bancarias en México tendrán una única jornada de suspensión de actividades presenciales , por lo que usuarios con trámites en ventanilla deberán anticipar sus operaciones para evitar contratiempos.

De acuerdo con el calendario oficial emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el sector financiero contempla días inhábiles obligatorios que impactan directamente la atención en sucursales, aunque no detienen por completo los servicios bancarios.

Único día sin servicio en sucursales durante mayo

El viernes 1 de mayo será la única fecha en la que los bancos no abrirán sus puertas en todo el país, en conmemoración del Día del Trabajo . Esta jornada está marcada como descanso obligatorio tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el calendario regulatorio financiero.

Al coincidir con viernes, este día generará un fin de semana largo para el sector bancario, lo que podría afectar la realización de trámites presenciales. En contraste, el 5 de mayo, fecha en la que se recuerda la Batalla de Puebla, no está considerado como inhábil para las instituciones financieras, por lo que operarán con normalidad.

Servicios que seguirán operando pese al cierre

Aunque las sucursales permanezcan cerradas el 1 de mayo, los usuarios podrán continuar con diversas operaciones mediante canales alternativos. La Asociación de Bancos de México señala que la infraestructura digital y remota garantiza la continuidad de los servicios.

Entre las opciones disponibles destacan los cajeros automáticos activos las 24 horas, las aplicaciones móviles y plataformas en línea para transferencias y pagos, así como la banca telefónica para reportes urgentes. También seguirán funcionando los corresponsales bancarios —como tiendas y supermercados— y algunas sucursales ubicadas dentro de establecimientos comerciales, sujetas a sus propios horarios.

Cabe recordar que, conforme a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, este podrá realizarse al siguiente día hábil sin cargos adicionales .

Con este panorama, mayo se perfila como un mes con mínima afectación en la operación bancaria, aunque se recomienda planificar con antelación cualquier trámite presencial.

SV