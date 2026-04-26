Delfina Gómez afirma que Tren al AIFA mejorará la calidad de vida

Durante el acto de inauguración del Tren Felipe Ángeles, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, mencionó que la obra permitirá mejorar la calidad de vida de las familias con mejor movilidad en la zona metropolitana del Valle de México.

En la terminal ferroviaria del AIFA, Gómez Álvarez destacó que el proyecto forma parte del plan de rescate de los trenes de pasajeros y ayudará a reducir distancias, promoverá el desarrollo regional y ayudará a garantizar el derecho a la movilidad.

"Presidenta, la puesta en marcha del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA es un impulso decisivo a la transformación que vive el Estado de México", mencionó la Mandataria mexiquense.

Gómez Álvarez señaló que comunidades como Xaltocán y Nextlalpan, con tradición otomí, se encontraban olvidadas, y hoy tendrán acceso a un sistema de transporte público digno y tendrá un impacto positivo en la economía familiar.

"Sin duda, esta ampliación del tren es fundamental para seguir uniendo municipios, para consolidar al Estado. Por eso, querida Presidenta, este segundo piso de la Cuarta Transformación se vive en todo el territorio estatal", expresó Delfina Gómez.

La gobernadora de la entidad mexiquense también agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por poner al pueblo en el centro de las decisiones para seguir construyendo condiciones de bienestar.

MF