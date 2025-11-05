Estas son las alcaldías de CDMX en alerta amarilla ante frente frío

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas que se esperan durante la madrugada y la mañana de este jueves 6 de noviembre en seis alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se prevén temperaturas bajas de 4 a 6 grados Celsius entre las 0:00 horas y las 8:00 de la mañana del jueves.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

