IMSS publica lista de lesionados tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer los nombres de las personas identificadas tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros ocurrido por la mañana en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a la altura del municipio de Matías Romero, en Oaxaca.

Hasta la tarde de este domingo, no informó sobre el estatus médico individual de cada persona, solo datos sobre el centro de atención a donde fue trasladada.

De acuerdo con el IMSS, seis personas lesionadas fueron llevadas al Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz, mientras que 23 reciben atención médica en el Hospital Rural del IMSS en Matías Romero, luego de activarse los protocolos de emergencia en la región del Istmo.

IMSS informó que en total 41 personas lesionadas reciben atención médica en distintas unidades hospitalarias. Once son atendidas en el Hospital IMSS-Bienestar de Ixtepec; 22 en el Hospital IMSS-Bienestar de Juchitán; dos en Salina Cruz y 6 más en Tehuantepec.

El IMSS señaló que continúa la atención médica y el seguimiento hospitalario de las personas afectadas, en coordinación con autoridades estatales y federales.

Las personas identificadas en Juchitán e Ixtepec son:

Hospital IMSS-Bienestar de Juchitán

• Martha Lidia Santiago Antonio

• Liliana del Carmen González Cruz

• Nahomi Katerine Ríos Vásquez

• Gilberta Josefina Calvo Vásquez

• Abigail Lizárraga Arias

• María Fernanda Serrano Moreno

• Elidia de la Cruz López

• Jorge Alberto Hernández

• Ximena Ríos

• Luis Augusto Kat Canto

• Livia A. Alvarado

• Akwjo Salazar Rodríguez

• Ulises Jáuregui García

• Calli Santiago Antonio

• Tiare Deyanira Mendoza Hernández

• Nelli Rosario Arana Serrano

• Mellani Zaragoza Medina

• Abril Solórzano Cruz

• Víctor Ventral Ordóñez

• Miguel Ángel Fabre Bajaron

• Patricia Castro Sánchez

Hospital IMSS-Bienestar de Ixtepec

• Gustavo Alejandro del Toro González

• Felipe Calvo Chipas

• Guadalupe Ruiz Zambrano

• María del Carmen Chiñas Reyes

NA