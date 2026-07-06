Rescatistas mexicanos recuperan 80 cuerpos y reciben reconocimiento en Venezuela

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que México ya puso en marcha el envío de ayuda humanitaria para apoyar a la población afectada por los fuertes sismos que sacudieron a Venezuela.

La Mandataria informó que dos embarcaciones mexicanas zarparon con destino a ese país transportando víveres e insumos esenciales, resultado de la ayuda recolectada para atender las necesidades más urgentes de las comunidades damnificadas.

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Durante su mensaje, Sheinbaum destacó que esta acción forma parte de los esfuerzos de solidaridad del Gobierno de México para respaldar a las familias venezolanas que enfrentan las consecuencias de la emergencia, proporcionando recursos que contribuirán a las labores de atención y recuperación.

Ejército mexicano rescató a dos personas con vida tras terremotos en Venezuela

Asimismo, reconoció el trabajo del agrupamiento de búsqueda y rescate "Yumare", integrado por 264 elementos militares mexicanos, quienes participan en las labores de auxilio sobre el terreno. De acuerdo con la Presidenta, el equipo ha logrado rescatar con vida a dos personas que permanecían atrapadas entre los escombros, además de poner a salvo a un perro que también sobrevivió al desastre.

La Mandataria añadió que, como parte de las operaciones de búsqueda, los rescatistas mexicanos también han recuperado los cuerpos de 80 personas, una labor que continúa en coordinación con las autoridades locales mientras avanzan las tareas para localizar a más víctimas y brindar asistencia a la población afectada.

Indicó que se han realizado mil 988 consultas médicas, una intervención quirúrgica; se han entregado 13.1 toneladas de medicamentos entregados; ocho plantas generadoras de electricidad, así como 71.2 toneladas de insumos.

"Ya salieron dos barcos para Venezuela que llevan insumos de distinto tipo, tanto de colectas que se hicieron en nuestro país, civiles como también del gobierno de los estados que van para allá. Tienen medicamentos y alimentos no perecederos y algunos otros insumos", detalló.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal destacó que el equipo mexicano fue condecorado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su apoyo en las labores de rescate.

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NA