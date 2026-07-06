Fiscalía de CDMX mantiene indagatorias por muerte de joven durante festejos; analiza posible delito asociado

Después de los hechos registrados el pasado 30 de junio, cuando la Selección Mexicana venció a Ecuador y desató una serie de festejos masivos en distintos puntos de la Ciudad de México, como el Ángel de la Independencia, donde cuatro personas perdieron la vida debido a la gran concentración de asistentes , la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó este lunes que las investigaciones continúan.

Fiscalía no descarta que exista otro delito relacionado con la muerte

La FGJ-CDMX precisó que, en el caso del joven que falleció por broncoaspiración, las indagatorias siguen en curso y aún no se descarta la posible comisión de algún otro delito relacionado con su muerte.

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El joven fue trasladado ese día desde Paseo de la Reforma al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde posteriormente perdió la vida. Él fue una de las cuatro personas que fallecieron durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana.

La mañana de este lunes, la Fiscalía informó que, como parte de las diligencias, "esta institución trabaja para esclarecer las circunstancias específicas en que el joven perdió el conocimiento y las acciones de las personas que lo acompañaban, mediante el análisis de testimonios, videograbaciones, dictámenes periciales, estudios toxicológicos y demás datos de prueba integrados a la carpeta de investigación".

En ese sentido, la dependencia reiteró que "no se descarta que exista algún otro delito asociado a este lamentable fallecimiento".

Familiares exigen esclarecer lo ocurrido durante los festejos

Los familiares del joven han señalado que no recibió atención oportuna después de perder el conocimiento durante los festejos y exigen que se esclarezcan las circunstancias en las que quedó inconsciente, así como la actuación de las personas que se encontraban con él.

La Fiscalía indicó que continúa realizando las actuaciones ministeriales, periciales y policiales necesarias para esclarecer plenamente los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan.

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"La institución reitera su compromiso de investigar con objetividad, rigor técnico y respeto al debido proceso, hasta el total esclarecimiento de lo ocurrido", concluyó la dependencia.

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