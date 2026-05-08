El 29 de abril, el Gobierno de Estados Unidos señaló a varios funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa y la facción conocida como Los Chapitos, entre ellos al gobernador del estado con licencia, Rubén Rocha Moya, y al exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez.

Tras la acusación, Mérida Sánchez solicitó un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Morelia, Michoacán, con el fin de no ser detenido ni extraditado a Estados Unidos. La versión oficial indica que la medida fue tomada únicamente como acción preventiva con la intención de impedir cualquier traslado al país vecino.

Esto, a pesar de que de momento no existe ninguna solicitud de extradición confirmada por parte de las autoridades mexicanas o estadounidenses.

Mérida Sánchez busca frenar una posible extradición

La medida preventiva fue autorizada por el juez Tercero de Distrito, Rafael Linares Rivera, quien también concedió una suspensión de plano para evitar cualquier acto que pudiera llevar a su entrega a Estados Unidos.

“Con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional, aseguramiento, localización o cualquier otro acto que pudiera existir con fines de llevar a cabo la extradición de la persona quejosa a algún Estado extranjero hasta la solución total de este juicio de garantías”, refiere la resolución.

“Por lo que, de conformidad con el diverso precepto 160 del indicado ordenamiento legal, la persona quejosa deberá permanecer a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal”.

Linares Rivera solicitó a las autoridades responsables r endir sus informes mediante medios electrónicos, bajo apercibimiento de multas en caso de incumplimiento.

Estableció para el próximo 1 de junio la audiencia constitucional y ordenó que Mérida Sánchez quede a disposición del juzgado de distrito únicamente en lo que respecta a su libertad personal.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez, originario de Poza Rica, Veracruz, es un general de división retirado del Ejército Mexicano.

Sus estudios en administración militar, derecho, seguridad y defensa nacional lo llevaron a ser designado secretario de Seguridad Pública de Sinaloa en septiembre de 2023.

De acuerdo con las acusaciones de la Corte estadounidense, Mérida forma parte del grupo de 10 funcionarios que desempeñaron cargos en Sinaloa y que son señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El Gobierno de Estados Unidos sostiene que el exsecretario recibía sobornos del grupo “Los Chapitos” a cambio de información sobre redadas de la Policía Estatal en laboratorios de drogas, para que estas personas pudieran escapar a tiempo.

Esta versión apunta a que los sobornos ascendían a más de 100 mil dólares mensuales en efectivo. Otros delitos de los que se le acusa son conspiración, importación de drogas y posesión de armas.

Con información de SUN

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