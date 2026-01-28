Este es el número de sacerdotes asesinados en gobiernos de la 4T

Dentro de la Iglesia católica los casos de violencia están presentes y el saldo son personas asesinadas, además de robos y otros delitos. Este es un recuento:

Durante los gobiernos de la 4T, han sido asesinados 13 sacerdotes, y aunque la cifra es menor a los 19 registrados en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, la violencia contra ministros religiosos se ha recrudecido , denunció el Centro Católico Multimedial (CCM).

En conferencia de prensa para presentar el "Informe sobre la incidencia de la violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia católica en México", Omar Sotelo Aguilar, director de esa organización, precisó que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador 10 sacerdotes fueron asesinados y en lo que va de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum suman tres .

Además, Sotelo Aguilar señaló que el 80 por ciento de los homicidios de clérigos y otros delitos contra templos permanecen en la impunidad.

"Aparece un fenómeno por demás preocupante: la escalada de violencia de alto impacto contra espacios religiosos y el ascenso de homicidios contra agentes de pastoral o bien laicos asociados a actividades parroquiales o que ejercen liderazgos particularmente en la protección de los derechos humanos", enfatizó.

Recalcó que de los tres sacerdotes que han perdido la vida en circunstancias violentas durante el actual sexenio , dos de ellos, el padre Marcelo Pérez, de San Cristóbal de las Casas, y el padre Bartolo Pantaleón Estrada, de Chilpancingo-Chilapa, eran notables líderes de su comunidad con un importante activismo social y labor pastoral.

Dijo que se han contabilizado 23 asesinatos de laicos con actividades parroquiales en Chiapas y Guanajuato durante los gobiernos de izquierda.

"Estos no son hechos aislados sino síntomas de un mal mayor: la pérdida de valores y la relativización de lo sagrado, aunado a la creciente e invencible impunidad sostenida por la corrupción ya provoca que templos y comunidades eclesiales se conviertan en blancos de violencia", advirtió.

Violencia alcanza a las iglesias

El director de Centro Católico Multimedial denunció que mil 300 lugares de culto han sufrido algún delito, en el 84 por ciento se han registrado robos comunes o de arte sacro; en el 10 por ciento, acciones violentas de alto impacto atribuidas al crimen organizado; y en 6 por ciento agresiones y actos de sacrilegio directo, con la profanación de objetos sagrados y la denigración de lugares santos.

Reveló que en los últimos 30 años, un cardenal, 62 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos, y 23 laicos, entre ellos una periodista católica, han sido asesinados, por lo que urgió a las autoridades a adoptar medidas y acciones sensatas e inteligentes para impedir que estos hechos sigan sucediendo y se normalicen.

"Si no se actúa con la contundencia que se requiere ahora, el fuego de Veracruz, la violencia de Guanajuato, el horror de Jalisco y el marco de inseguridad e impunidad en diversas zonas del país continuará extendiéndose, y es cuestión de tiempo para que un magnicidio como el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo vuelva a ocurrir y enlute a la Iglesia de México", sentenció.

