¿Cuál es el límite de horas extra por semana y cuánto te deben pagar por ellas, según la LFT?

En México, las horas extra forman parte de la dinámica laboral cotidiana en distintos sectores productivos. Sin embargo, su aplicación no es discrecional: la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece límites claros sobre cuántas horas adicionales puede laborar una persona y cuánto debe recibir a cambio, con el objetivo de proteger la salud, el descanso y los derechos económicos de los trabajadores.

A pesar de que estas disposiciones están vigentes desde hace años, persisten dudas entre empleados y empleadores sobre cuándo aplican las horas extraordinarias, cómo deben pagarse y qué ocurre si se exceden los topes permitidos. Conocer la normativa es clave para evitar abusos y conflictos laborales.

PUEDES LEER: SAT promete eliminar la deuda fiscal de los contribuyentes que cumplan estos requisitos en 2026

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre las horas extra?

La Ley Federal del Trabajo considera horas extra aquellas que se realizan cuando el trabajador excede la jornada ordinaria pactada y la prevista en los artículos 61 y 62. De acuerdo con la norma, el límite legal es de ocho horas al día en la jornada diurna (48 a la semana), siete en la nocturna y siete horas y media en la mixta; todo lapso adicional se clasifica como trabajo extraordinario.

El marco legal señala que las horas extra no deben exceder de tres horas por día ni repetirse más de tres veces por semana, lo que se traduce en un máximo de nueve horas extraordinarias semanales. Este límite busca evitar jornadas excesivas y garantizar condiciones laborales dignas.

La ley también establece que el trabajo extraordinario no puede imponerse de manera obligatoria, para que se realice, debe existir un acuerdo entre el trabajador y el empleador, y responder a situaciones excepcionales, no como una práctica habitual.

¿Cuánto deben pagarse las horas extra?

El pago de las horas extraordinarias está claramente regulado. Las primeras nueve horas extra que se trabajen en una semana deben pagarse al doble del salario normal por hora, es decir, con un incremento del 100 por ciento sobre la remuneración ordinaria.

Si el patrón permite o solicita que el trabajador exceda ese límite de nueve horas semanales, las horas adicionales deben pagarse al triple del salario por hora, lo que equivale a un 200 por ciento adicional. Este esquema tiene como finalidad compensar el desgaste físico y mental del trabajador, así como desalentar el uso sistemático de jornadas prolongadas.

Es importante subrayar que, aunque exista un acuerdo entre ambas partes, el pago doble o triple es obligatorio y no puede sustituirse por compensaciones informales, descansos no registrados o pagos menores.

¿Qué pasa si no se respetan estos límites?

La Ley Federal del Trabajo prevé sanciones para los empleadores que exijan o toleren jornadas superiores a las permitidas sin cubrir la remuneración correspondiente. En estos casos, el trabajador tiene la opción de acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o a las instancias laborales para exigir el pago adeudado, además de que la empresa puede hacerse acreedora a medidas administrativas.

Asimismo, la legislación precisa que el tiempo extra únicamente se reconoce cuando rebasa la jornada legal y que, aun cuando exista acuerdo entre las partes, no es válido exceder los límites establecidos sin aplicar el pago doble o triple que marca la ley.

Estas disposiciones aplican en todo el territorio nacional a las personas que mantienen una relación laboral subordinada, independientemente del sector económico o del tamaño de la empresa. Conocer los límites y la forma correcta de pago permite a los trabajadores defender sus derechos y a los empleadores cumplir con la ley y evitar conflictos legales.

YC