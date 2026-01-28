Sheinbaum confirma inauguración del Tren El Insurgente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el próximo lunes 2 de febrero se llevará a cabo la inauguración del Tren El Insurgente en el tramo que va de Santa Fe a Observatorio, una obra que permitirá ampliar la conectividad en la zona poniente de la capital.

Durante su anuncio, la mandataria señaló que ese mismo día se realizará la invitación oficial al acto inaugural, aunque precisó que el horario aún está por definirse, ya sea por la mañana o más tarde. Destacó que, con la apertura de este trayecto, el sistema quedará habilitado para que la población pueda comenzar a utilizarlo de manera inmediata.

Sheinbaum subrayó que la puesta en marcha de este tramo marca un avance relevante en el proyecto ferroviario, al permitir el traslado directo entre Santa Fe y Observatorio, lo que facilitará la movilidad cotidiana de miles de usuarios.

"A ver si nos acompañan a subir al Tren de Santa Fe a Observatorio, podemos ir en el frío de la mañanera o más tarde", agregó.

Con esta inauguración se abre en su totalidad El Insurgente, que inició su construcción en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

YC