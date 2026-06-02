Estas son las rutas para llegar caminando al Estadio Azteca en el Mundial 2026

El Estadio de la Ciudad de México albergará el juego inaugural del Mundial 2026 el próximo 11 de junio, por lo que las autoridades de la Ciudad de México anunciaron un esquema que facilitará la movilidad a los alrededores para los aficionados durante el juego inaugural y los siguientes encuentros deportivos que se lleven a cabo en el recinto.

El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad (Semovi) emitieron un comunicado con las siete rutas clave para llegar al estadio caminando.

Las rutas están conectadas al transporte público y los recorridos son de entre 10 a 30 minutos.

Siete rutas que te llevarán caminando al estadio

Santa Úrsula Parque Cantera Avenida Estadio Azteca Periférico y Renato Leduc Periférico y Calzada de Tlalpan Paseo Acoxpa Calzada de Tlalpan

Estas rutas están diseñadas para conectar los diferentes medios de transporte de movilidad en la Ciudad de México, como lo son sitios de taxi.

¿Cómo tomar cada ruta para llegar al Estadio Banorte?

1. Santa Úrsula

Se requiere caminar por las calles Santo Tomás, San Cástulo, San Benjamín, San Celso, San León en dirección hacia el Circuito Estadio Azteca, ahí se encuentra la bifurcación de entradas al estadio.

2. Parque Cantera

La caminata empieza en Avenida del Imán con dirección al Circuito Estadio Azteca. Una vez llegando, se podrá caminar hacia Calzada de Tlalpan en donde está el Acceso A.

3. Avenida Estadio Azteca

Usuarios deben de tomar dirección hasta Calzada Tlalpan, caminando por la calle Luis Murillo.

4. Periférico y Renato Leduc

Recorrido inicia en el cruce con Periférico y Renato Leduc en dirección a la estación Huipulco del Tren Ligero. Al llegar a la bifurcación con Luis Murillo y Tlalpan, usuarios podrán elegir los accesos A o B del estadio.

5. Periférico y Calzada Tlalpan

La caminata inicia en en Luis Murillo y Calzada de Tlalpan a la altura de la estación Huipulco del Tren Ligero. Por esta ruta, al igual que la ruta 4 los aficionados podrán llegar a los accesos A y B.

6. Paseo Acoxpa

Recorrido inicia en Viaducto Tlalpan esquina con Paseo Acoxpa hacia Calzada de Tlalpan, por esta ruta se llegará directamente al acceso A.

7. Calzada de Tlalpan

Inicia en la estación El Vergel del Tren Ligero en dirección a la puerta principal y al Circuito Azteca.

Las autoridades recomiendan a los aficionados planear la ruta previo al inicio de los partidos.

NG