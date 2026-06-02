La diputada federal por Morena, Olga Sánchez Cordero, anunció que, al acabar al actual legislatura, el próximo 31 de agosto de 2027, se retirará de la política.

¿Por qué Olga Sánchez Cordero se retira de la política?

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la magistrada en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sabe acerca de su decisión.

"Es mi coordinador, lo respeto, pero estamos teniendo visiones diferenciadas. Ya se lo había dicho desde ya tiempo. Le dije 'Mira Ricardo, yo me retiro en el 27'. Es una decisión tomada, terminando la legislatura", dijo.

Sánchez Cordero argumentó cuestiones de edad, debido a que el siguiente año cumplirá 80 años. A pesar de que, además de su labor legislativa, es vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), expresó que "no sé qué voy a hacer".

��️�� "Estamos teniendo visiones diferenciadas": Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero), diputada de Morena, revela cómo es actualmente su relación con Ricardo Monreal (@RicardoMonrealA) y detalla sus planes a futuro tras concluir su etapa como legisladora. ��⚖️ #FórmulaNoticias con… pic.twitter.com/WoafZYz41m — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 2, 2026

"Seguramente me dedicaré a hacer conferencias y a un tema estrictamente académico. Me había decidido desde hacía tiempo que esta era mi última función pública", concluyó.

¿Qué cargos públicos ha ocupado Olga Sánchez Cordero de 1995 a la fecha?

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, Olga Sánchez Cordero, quien es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha ocupado diferentes cargos públicos y en el sector privado. Algunos de ellos son:

Secretaria de Gobernación: De 2018 a 2021.

De 2018 a 2021. Diputada local en el Congreso de la Ciudad de México : De 2016 a 2017.

: De 2016 a 2017. Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: De 1995 a 2015.

JM