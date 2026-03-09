Estas son las marcas de autos que más venden en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por medio del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) , dio a conocer las cifras de ventas de vehículos ligeros, la producción de vehículos en México y la exportación de autos que conciernen al mes de febrero de 2026.

Lee más: La Champions entra en Octavos de Final con cuatro grandes duelos

Según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, México mostró una reducción anual de 4.4% al registrar 247 mil 945 unidades.

Por medio de la red social X, la cuenta INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) hizo público lo siguiente:

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, durante febrero 2026:

Se vendieron 118, 305 unidades

Se produjeron 311, 457 unidades

Se exportaron 247, 945 unidades

El reporte señala, respecto al mismo intervalo del año anterior, que las ventas de vehículos ligeros en México tuvieron una variación anual de - 0.3% mientras que la producción de vehículos redujo 1.8% y la exportación de autos reportó una caída de 4.4%.

¿Cuál es la marca que lidera las ventas en México?

Las exportaciones nacionales continúan enfocándose principalmente hacia Estados Unidos, siendo hasta ahora el principal destino de los autos ensamblados en plantas mexicanas.

Con todo y la reducción en algunos indicadores del sector automotriz, Nissan se posicionó como la marca con mayor número de unidades vendidas en el mercado interno.

La firma japonesa, de acuerdo con las cifras del mercado automotriz, encabeza la lista de ventas en México, seguida por General Motors, Volkswagen y Toyota, marcas que también se posicionan con mayor participación en el mercado.

Lista de marcas de autos con mayor venta en México

Nissan: 24 mil 695 unidades General Motors: 16 mil 339 unidades Toyota: 11 mil 669 unidades Volkswagen: 11 mil 195 unidades KIA: 9 mil 32 unidades Mazda: 8 mil 704 unidades Chrysler: 6 mil 493 unidades MG Motor 6 mil 198 unidades Hyundai: 4 mil 125 unidades Honda: 4 mil 38 unidades

Del total de las ventas registradas en el mercado nacional, estas compañías se posicionan como una parte importante.

CA