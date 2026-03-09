Estas son las marcas de autos que más venden en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por medio del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), dio a conocer las cifras de ventas de vehículos ligeros, la producción de vehículos en México y la exportación de autos que conciernen al mes de febrero de 2026. Lee más: La Champions entra en Octavos de Final con cuatro grandes duelos Según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, México mostró una reducción anual de 4.4% al registrar 247 mil 945 unidades.Por medio de la red social X, la cuenta INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) hizo público lo siguiente:De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, durante febrero 2026:El reporte señala, respecto al mismo intervalo del año anterior, que las ventas de vehículos ligeros en México tuvieron una variación anual de - 0.3% mientras que la producción de vehículos redujo 1.8% y la exportación de autos reportó una caída de 4.4%.Las exportaciones nacionales continúan enfocándose principalmente hacia Estados Unidos, siendo hasta ahora el principal destino de los autos ensamblados en plantas mexicanas.Con todo y la reducción en algunos indicadores del sector automotriz, Nissan se posicionó como la marca con mayor número de unidades vendidas en el mercado interno.La firma japonesa, de acuerdo con las cifras del mercado automotriz, encabeza la lista de ventas en México, seguida por General Motors, Volkswagen y Toyota, marcas que también se posicionan con mayor participación en el mercado. Lista de marcas de autos con mayor venta en MéxicoDel total de las ventas registradas en el mercado nacional, estas compañías se posicionan como una parte importante. CA